Timbercreek annonce le changement de marque de ses unités commerciales





Timbercreek actions corp. continue sous le nom de "Hazelview Investments" .

TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Timbercreek a annoncé aujourd'hui le changement de nom de Timbercreek actions corp. en "Hazelview Investments". Dans le cadre de la réorganisation du groupe Timbercreek annoncée précédemment, Timbercreek actions corp. a pris en charge les activités de gestion directe de placements immobiliers et de titres publics, et opérera à compter d'aujourd'hui sous le nom d'Hazelview.

Timbercreek continuera à offrir des solutions de financement de l'immobilier commercial, tandis qu'Hazelview continuera à se concentrer sur l'offre de possibilités d'accès à l'immobilier aux investisseurs, tant privés que publics, et continuera à exploiter son service de gestion immobilière, désormais connu sous le nom Propriétés d'Hazelview. Cette réorganisation permet à Timbercreek et à Hazelview de se concentrer indépendamment sur leurs points forts, leurs priorités stratégiques et les besoins des parties prenantes, car chaque société conserve le personnel d'investissement spécialisé qui a permis la croissance de ses secteurs d'activité respectifs.

"Compte tenu des succès que nous avons obtenus dans nos activités distinctes, nous avons estimé qu'il était temps d'adopter une marque spécifique et une nouvelle orientation pour ces opérations distinctes", a déclaré Ugo Bizzarri, Président et directeur général d'Hazelview. "Nous sommes extrêmement fiers de nos 20 ans d'histoire et de tout ce que nous avons accompli au cours de cette période et nous attendons avec impatience le prochain chapitre sous la bannière d'Hazelview".

"Nous voyons des opportunités significatives dans le domaine des prêts immobiliers commerciaux dans les décennies à venir et nous sommes enthousiastes à l'idée de la prochaine frontière dans la croissance de Timbercreek", a déclaré Blair Tamblyn, président et PDG de Timbercreek. "Nous sommes impatients de positionner Timbercreek de manière à maximiser son plein potentiel et à continuer à offrir de la valeur à nos clients".

À propos de Timbercreek

Fondée en 1999, Timbercreek est un gestionnaire de classes d'actifs alternatifs qui se définit par sa croyance en un style d'investissement actif et direct, et une philosophie d'investissement axée sur la valeur. Timbercreek se concentre principalement sur la fourniture de solutions de financement structuré aux propriétaires et exploitants d'immeubles commerciaux au Canada, aux États-Unis et en Irlande. Pour plus d'informations, visitez le site timbercreek.com

À propos d'Hazelview

Les investissements Hazelview est un investisseur actif, propriétaire et gestionnaire d'investissements immobiliers mondiaux qui s'engage à créer de la valeur pour les personnes et les lieux. Nous disposons d'une plateforme active de gestion des investissements et pratique qui nous aide à trouver des opportunités d'investissement dans des flux de trésorerie durables à long terme et nous nous engageons à favoriser la croissance à long terme de nos employés, de nos résidents et des investissements que nous faisons pour nos clients. Pour en savoir d'avantage, visitez hazelview.com.

SOURCE Timbercreek Asset Management Inc.

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 14:10 et diffusé par :