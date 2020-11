Avis aux médias - Manifestation des travailleurs et travailleuses de l'hôtellerie





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite les représentants des médias à une manifestation des travailleurs et travailleuses du secteur de l'hôtellerie afin de réclamer des mesures d'aide pour ce secteur d'activité économique pratiquement paralysé par la pandémie. Aide pour le maintien à l'emploi, programme de formation et de perfectionnement, plan de relance de l'industrie ne sont que quelques-unes des mesures qui doivent être élaborées.

Il y a urgence, il faut agir pour venir en aide aux travailleuses et travailleurs de l'hôtellerie et sauver ce secteur de notre économie.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Manifestation des travailleurs et travailleuses de l'hôtellerie



Date : 10 novembre 2020



Heure : 11 h 30



Où : Centre Sheraton

1201 boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H3B 2L7



Qui : Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

Dominic Lemieux, directeur québécois du Syndicat des Métallos

Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor

Raymond Larcher, président de l'UES 800

Roxane Larouche, TUAC Canada

Guy Gougeon, Syndicat des Teamsters

Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

