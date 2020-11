Avis à tous les artistes interprètes émergents du Canada : RBC lance la deuxième ronde du programme À l'affiche avec RBCxMusique





Les porte-parole Ali Gatie, DVSN et Tenille Arts, ainsi qu'un nouveau partenaire, The Remix Project, s'unissent à RBC pour célébrer la deuxième ronde du programme À l'affiche avec RBCxMusique

La période de candidature commence le mardi 10 novembre à 10 h (HE), au rbcxmusiquealaffiche.ca



TORONTO, Nov. 9, 2020 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui la deuxième ronde du programme À l'affiche avec RBCxMusique et confirmé son engagement pour 2021. Le programme À l'affiche avec RBCxMusique continuera de présenter des musiciens et des artistes canadiens émergents afin de les aider à surmonter les difficultés liées à la pandémie de COVID-19.

Cette deuxième ronde sera composée de 27 musiciens et artistes interprètes émergents, en plus des 9 participants de la première ronde. Chaque artiste recevra un cachet de 1 000 $ pour une prestation virtuelle de 10 minutes diffusée sur sa page Instagram, et bénéficiera d'un soutien médiatique et promotionnel de RBCxMusique et d'occasions de mentorat et de réseautage avec des experts de l'industrie. Le programme hebdomadaire sera communiqué chaque mercredi sur la page Instagram de RBCxMusique, et les prestations musicales auront lieu du vendredi au samedi soir à compter du 27 novembre.

« La musique a le pouvoir unique de rassembler les gens. Nous avons prolongé le programme À l'affiche avec RBCxMusique parce que nous tenons à offrir aux artistes émergents d'ici une plateforme où ils pourront diffuser leur musique et tisser des liens avec leur public pendant la pandémie, a déclaré Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC. Grâce à des partenaires qui partagent notre vision, comme Live Nation Canada et The Remix Project, notre programme est devenu encore plus solide et pertinent auprès des artistes émergents que nous épaulons. »

Dans le cadre de cette deuxième ronde, À l'affiche avec RBCxMusique a le plaisir de s'associer à des porte-parole canadiens de renom qui feront connaître le programme tout en parlant de leur expérience dans l'industrie. Il s'agit de l'auteur-compositeur-interprète Ali Gatie qui a dépassé le milliard d'écoutes en ligne sur toutes les plateformes combinées, notamment pour son album simple « It's You » certifié trois fois platine par Music Canada et le duo R&B DVSN, qui a lancé un album cette année en collaboration avec Jessie Reyez. Tenille Arts, qui a inspiré les mentorés de la première ronde, sera également de retour à titre de porte-parole. L'artiste mettra son savoir-faire en matière de composition de chansons country au service du programme. Son album simple « Everybody Knows Everybody » approche du palmarès des 10 chansons country les plus populaires au Canada.

« Nous avons toujours saisi les occasions d'investir dans l'avenir, souligne DVSN. À l'affiche avec RBCxMusique épaule les artistes émergents pendant cette période folle, et nous sommes ravis de les soutenir ! »

La deuxième ronde comporte des nouveautés intéressantes, dont un partenariat avec The Remix Project, dont la mission est de développer les talents et les entreprises de jeunes issus de milieux marginalisés ou défavorisés. C'est ce qui permettra la mise sur pied d'ateliers communautaires virtuels avec des chefs de file sectoriels et des conférenciers invités spéciaux dont les noms seront annoncés ultérieurement. Dans le cadre de ces ateliers, À l'affiche avec RBCxMusique tiendra des débats modérés avec des élèves du Remix Project ainsi que des participants et des anciens du programme.

Pour être admissibles à participer au programme À l'affiche avec RBCxMusique, les musiciens et artistes canadiens doivent être âgés de 18 à 35 ans, être en début de carrière, et dégager leur revenu principal de leur musique. En plus de bénéficier d'un financement et d'un soutien promotionnel, les participants au programme pourront profiter d'occasions de mentorat et de réseautage avec des artistes canadiens de renom grâce au partenariat de RBC avec Live Nation Canada. La période de candidature commencera le 10 novembre à 10 h (HE) et se terminera le 22 novembre 2020 à 17 h (HE).

À l'affiche avec RBCxMusique s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de RBC à soutenir les artistes créateurs émergents par l'intermédiaire du projet Artistes émergents RBC. Depuis 2015, plus de 25 000 artistes ont bénéficié du soutien du projet Artistes émergents RBC grâce aux dons de plus de huit millions de dollars versés annuellement par RBC Fondation à des centaines d'organismes culturels canadiens.

