Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Curve Lake





CURVE LAKE, ON, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre des Affaires autochtones, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et d'Emily Whetung, cheffe de la Première Nation de Curve Lake.

Date : Mardi 10 novembre 2020



Heure : 13 h 30 HNE



URL de l'événement : https://www.facebook.com/curvelakefirstnation/live

