Cogeco accueille favorablement l'engagement du Gouvernement du Canada envers une plus grande connectivité à travers le Canada





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. («?Cogeco?») (TSX : CCA) accueille favorablement le lancement du Fonds pour la large bande universelle de 1,75 milliard $, une initiative qui fait partie des efforts que déploie le gouvernement du Canada pour veiller à ce que tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe où ils vivent, aient accès à Internet haute vitesse.

Comme ce fut annoncé en juin 2019, Cogeco s'est engagée à investir au Canada plus d'un milliard de dollars sur une période de quatre ans dans l'exploitation et l'expansion de son réseau avancé de connectivité à large bande afin qu'il rejoigne des communautés traditionnellement peu ou non desservies en matière de connexion à large bande rapide et fiable. Le lancement du Fonds pour la large bande universelle, faite aujourd'hui par le premier ministre Justin Trudeau, le ministre de l'Innovation, Sciences et Industries, Navdeep Bains, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, Maryam Monsef, la ministre des Infrastructures et Collectivités, Catherine McKenna et le leader du gouvenement à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez, concorde avec cet objectif et permettra à Cogeco de réaliser plus de projets d'infrastructure et de rejoindre plus de communautés au Canada.

«?Avec nos profondes racines dans les régions et les communautés rurales au Québec et en Ontario, Cogeco est en première ligne pour relever les défis de connectivité auxquels font face les consommateurs et les entreprises des régions peu et non desservies. En combinant ce programme et notre engagement à investir dans l'expansion de notre réseau, nous contribuerons à réduire les écarts qui existent en matière d'accès numérique et poursuivrons l'élargissement de notre couverture Internet haute vitesse régionale partout dans nos territoires?», a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.

Depuis maintenant plus de 50 ans, Cogeco investit massivement dans son robuste réseau de connectivité à large bande qui s'étend de Gaspé, au Québec, à Windsor, en Ontario, et qui sert plus de 400 communautés situées, dans plusieurs régions, à l'extérieur des grands centres. Comme le télétravail et l'éducation en ligne font dorénavant partie de nos vies quotidiennes, le réseau et les services de Cogeco sont plus que jamais indispensables.

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario et, aux États-Unis (dans 11 États du Maine à la Floride), sous le nom d'Atlantic Broadband. Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services de vidéo, d'Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

SOURCE Cogeco Communications Inc.

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 13:31 et diffusé par :