Avis aux médias - La ministre Gould annoncera de l'aide pour la protection des Grands Lacs

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre du Développement international et députée de Burlington, l'honorable Karina Gould, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson,...

Energy Impact Partners LP (EIP), la plateforme mondiale de capital-investissement qui guide et stimule la transition vers un écosystème énergétique plus propre, plus résilient et plus inclusif, a consolidé son engagement à combattre le changement...