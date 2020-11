Energy Impact Partners renforce son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique en adhérant à l'Initiative Climat International (iCI)





Energy Impact Partners LP (EIP), la plateforme mondiale de capital-investissement qui guide et stimule la transition vers un écosystème énergétique plus propre, plus résilient et plus inclusif, a consolidé son engagement à combattre le changement climatique et à promouvoir les meilleures pratiques d'intégration de l'ESG dans le capital-investissement en rejoignant le consortium iCI (Initiative Climat International).

Le consortium iCI comprend 52 des acteurs du capital-investissement les plus proactifs, notamment Harbourvest, Idinvest Partners, Caisse des Dépôts, HG Capital et Permira. En adhérant à l'iCI, l'EIP rejoint une communauté mondiale d'investisseurs partageant une mission collective consistant à réduire les émissions de carbone et dont la stratégie d'investissement vise à produire, simultanément aux taux de performance des marchés, un impact environnemental positif. L'EIP est l'un des rares membres de l'iCI dont l'unique objectif est d'investir dans la transition énergétique et les technologies d'atténuation du changement climatique et qui collaborera, partagera des connaissances et favorisera l'établissement de meilleures pratiques avec d'autres membres.

Cette année, l'EIP est également devenue signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (PRI) et a adopté une politique ESG formelle. L'EIP s'est engagée à intégrer les thèmes ESG dans les processus de prise de décision, à suivre les entreprises de son portefeuille et à dialoguer avec celles-ci sur les risques et les opportunités ESG, à produire des rapports sur leurs performances ESG, ainsi qu'à mesurer les résultats quantitatifs exprimant l'impact généré par le portefeuille.

Nazo Moosa, associée directrice de l'EIP, a déclaré: «S'agissant de s'attaquer aux causes et aux défis liés au changement climatique, il y a longtemps que l'Europe a ouvert la voie. La transition vers un avenir durable est au coeur de tous les fonds de l'EIP. En adhérant au consortium iCI, l'EIP ? déjà signataire de l'initiative PRI des Nations Unies ? réaffirme ses objectifs essentiels qui consistent à fournir une solide performance financière aux investisseurs tout en produisant un impact environnemental positif important.»

«Depuis la fondation de l'EIP, l'impact est au coeur de la stratégie et de l'approche que nous déployons avec notre coalition d'investisseurs stratégiques pour remplir une mission commune consistant à guider et favoriser la transition vers un écosystème énergétique plus propre, plus résilient et plus inclusif. Cette mission concorde incroyablement bien avec celle de l'iCI et de ses membres, et nous sommes ravis de rejoindre un groupe de LP (limited partners) et GP (general partners) axés sur les effets et embrassant la même vision que notre écosystème», a déclaré Bethany Gorham, vice-présidente de l'EIP.

À propos d'Energy Impact Partners

Energy Impact Partners (EIP) est une plateforme d'investissement mondiale favorisant la transition vers un avenir énergétique durable. L'EIP rassemble des entrepreneurs et les entreprises énergétiques et industrielles les plus tournées vers l'avenir pour faire avancer l'innovation. Avec plus d'1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion, l'EIP investit dans le monde entier dans le capital-risque, la croissance, le crédit et les infrastructures. La plateforme dispose d'une équipe de plus de 45 professionnels basés dans ses bureaux de New York, San Francisco, Palm Beach, Londres, Cologne et bientôt Oslo. Pour plus d'informations sur l'EIP, visiter le site: www.energyimpactpartners.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 13:25 et diffusé par :