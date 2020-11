Pandémie de la COVID-19 - La population de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean doit redoubler d'efforts





QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, ont rappelé à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean l'importance de respecter les mesures sanitaires.

Depuis plusieurs semaines, la propagation du virus dans cette région ne semble pas ralentir. Les ministres ont donc tenu à s'adresser à la population pour la sensibiliser au rôle qu'elle a à jouer afin d'améliorer la situation épidémiologique de la région.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on observe une croissance constante du nombre de personnes infectées. La progression s'accentue depuis le mois d'octobre avec une moyenne de près de 100 nouveaux cas par jour, pour un total de 2 124 cas confirmés en date du 8 novembre 2020. En comparaison avec le 31 août dernier, cela représente près de 6 fois plus de cas pour la région. Le nombre d'éclosions y est également nettement plus important que lors de la première vague. Actuellement, on dénombre plus de 70 éclosions actives sur l'ensemble du territoire, dont 35 dans les milieux de travail.

Citations :

« Les données observées durant les dernières semaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont préoccupantes. Cette croissance majeure des cas dans la région met beaucoup de pression sur le réseau de la santé et des services sociaux. Je demande alors à tous et à toutes de respecter les mesures mises en place afin d'améliorer la situation régionale. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis persuadée que si chacun y met du sien, nous serons en mesure de mettre un frein à la propagation du virus dans notre région. Il ne faut pas baisser les bras. Nous devons redoubler d'efforts et je suis confiante que nous parviendrons à surmonter cette vague. »

Andrée Laforest, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Rappelons que la région sociosanitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouve au palier rouge et qu'il est essentiel de respecter les mesures applicables en vigueur. Les mesures sont en ligne au Québec.ca/zonerouge.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le coronavirus et les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus .

