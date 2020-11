ShareChat s'associe à Audible Magic pour gérer les utilisations de musique sous licence et sans licence





ShareChat, la plus large plateforme de média sociaux indienne, a annoncé son association avec Audible Magic, le fournisseur de premier plan de solutions de gestion des droits et de reconnaissance automatique du contenu (automatic content recognition, ACR). ShareChat a choisi Audible Magic pour gérer son registre de référence exhaustif englobant plus de 40 millions de travaux enregistrés représentant la musique mondiale et locale provenant du monde entier. Considéré comme la référence absolue en matière d'identification de contenu, Audible Magic permettra à ShareChat de traiter de façon proactive les médias sous licence et les médias protégés par droits d'auteur mal utilisés.

« Avec une communauté d'utilisateur croissante et l'immense volume des nouveaux contenus créés chaque jour, garantir la protection des droits d'auteur est un objectif important chez ShareChat, » a déclaré Berges Y. Malu, directeur de ShareChat. « En tirant parti de la technologie d'empreintes audio d'Audible Magic et de leur vaste expertise des solutions de reconnaissance automatique du contenu, nous sommes impatients de développer ce partenariat qui nous aidera à atteindre notre objectif. »

Destinée aux marchés émergents, ShareChat est une plateforme de médias sociaux unique en son genre, axée sur la langue, et prenant actuellement en charge plus de 15 langues. Avec une communauté de plus de 160 millions d'utilisateurs mensuels actifs qui génèrent près de 2 millions de publications quotidiennes de contenu, la plateforme est le plus vaste référentiel de contenu en langue indienne.

Tous les mois, Audible Magic analyse des milliards de fichiers à la recherche de contenu protégé par droit d'auteur déposé par plus de 140 000 maisons de disque et éditeurs musicaux. Son registre de référence complet contient des dizaines de millions de travaux déposés représentant la musique en provenance de plus de 150 régions, avec des centaines de milliers de nouveaux morceaux ajoutés chaque mois. Cinq secondes suffisent pour analyser les fichiers et, en général, les résultats s'affichent en une seconde ou moins, avec quasiment zéro faux positifs, une fonctionnalité essentielle pour mettre à l'échelle, automatiser, et garantir une expérience utilisateur fluide.

« Nous sommes ravis d'aider ShareChat à identifier de façon proactive les utilisations autorisées et non autorisées de la musique protégée par droit d'auteur, » a déclaré Vance Ikezoye, président et chef de la direction d'Audible Magic. « ShareChat est un formidable exemple d'une plateforme qui se veut un bon partenaire de l'industrie de la musique. »

À propos d'Audible Magic

Pendant plus de 20 ans, Audible Magic a innové dans les solutions pour identifier le contenu, gérer les droits, et monétiser les médias. La technologie de reconnaissance automatique de contenu (automatic content recognition, ACR) d'Audible Magic, récompensée par un Emmy, prend en charge des milliards de transactions chaque mois. Le pionnier de la Silicon Valley est l'intermédiaire de confiance pour les détenteurs de droits (parmi lesquels les labels, les studios, les distributeurs, les éditeurs, et les collectifs) et les plateformes principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.audiblemagic.com/.

À propos de ShareChat

ShareChat est une plateforme de médias sociaux indienne de premier plan qui permet aux utilisateurs de partager leurs opinions, d'enregistrer leur vie et de se faire de nouveaux amis - le tout dans le confort de leur langue natale. À la tête de la révolution de l'Internet en Inde, ShareChat transforme la façon dont le prochain milliard d'utilisateurs interagiront sur Internet. Pour plus d'informations, téléchargez l'application ShareChat depuis le Google Play Store ou visitez le site https://we.sharechat.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

