Moody's Analytics et la City, University of London s'associent dans le cadre de l'Initiative sur les données sur l'immobilier commercial au Royaume-Uni et en Europe





Moody's Analytics a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec l'École de commerce (anciennement Cass) de la City, University of London, dans le but de construire une base de données d'informations sur l'immobilier commercial (IC) par prêt sous-jacent couvrant le Royaume-Uni et l'Europe. L'initiative prolongera l'enquête sur les prêts liés à l'IC au Royaume-Uni de l'École de commerce dans le cadre de la Data Alliance de Moody's Analytics.

La pandémie de COVID-19 a déstabilisé les fondamentaux de l'IC et souligné la nécessité d'une plus grande lisibilité des facteurs de marché dans différents secteurs et zones géographiques. En participant à cette initiative, les prêteurs et autres participants au marché pourront accéder à des données agrégées sur le secteur, pour une plus grande clarté du marché, ainsi qu'à de robustes analyses à des fins d'évaluation.

« L'initiative City-Moody's Analytics offre la perspective passionnante d'une centralisation des données granulaires pour l'ensemble du marché du financement de l'immobilier commercial. Cela permettra d'améliorer le transparence du marché et d'obtenir des analyses fondées sur les données plus robustes, donnant ainsi des informations plus éclairées sur les flux de crédit », a déclaré Peter Cosmetatos, PDG du Commercial Real Estate Finance Council Europe. « Des chefs de file du secteur et la Banque d'Angleterre ont précédemment reconnu l'importance de la centralisation des données par prêt sous-jacent ? cette initiative du marché pourrait constituer un important moyen pour y parvenir. »

Les données seront regroupées dans le cadre de la Data Alliance de Moody's Analytics, un effort collaboratif entre des établissements financiers de premier rang et Moody's Analytics visant à créer le plus important recueil de données sur le risque de crédit au monde. Il s'agit de l'un des consortiums de données les plus vastes et les plus exhaustifs au monde, auquel participent plus de 120 des plus importants assureurs, banques, gestionnaires d'actifs et banques multilatérales de développement au monde. Cette initiative étend au Royaume-Uni et à l'Europe le consortium de données sur l'IC aux États-Unis de Moody's Analytics, qui contient des données sur des emprunts pour une valeur de plus de 588 milliards de dollars, pour plus de 105 000 propriétés couvrant 361 zones métropolitaines.

« Nous sommes enchantés de nous associer avec l'École de commerce de la City, University of London pour créer cette ressource essentielle sur l'IC au Royaume-Uni et en Europe, qui va de pair avec notre engagement à aider le secteur de l'IC à faire face aux changements fondamentaux provoqués par la pandémie », a déclaré Jacob Grotta, responsable des solutions risque et finance chez Moody's Analytics. « L'objectif de la Data Alliance est de fournir aux institutions des données de haute qualité, des analyses robustes et des capacités de modélisation avancée pour la gestion du risque de crédit tout au long du cycle. »

Le Dr Nicole Lux, chargée de recherche principale à l'École de commerce (anciennement Cass) de l'Université de Londres, codirige l'initiative. Possédant une vaste expérience dans le domaine de la collecte de données sur l'immobilier, le Dr Lux réalise l'enquête sur les prêts liés à l'IC au Royaume-Uni, qui collecte depuis plus de 20 ans des données auprès de plus de 100 entreprises participantes afin de produire un registre complet des prêts liés à l'IC sur le marché. Le Dr Lux travaillera avec des participants du secteur pour recueillir des informations au niveau des prêts pour le compte de l'initiative City-Moody's Analytics au Royaume-Uni.

« Moody's Analytics apporte une vaste expertise dans la collecte et l'analyse de données sur l'IC et le crédit sur le marché américain », a affirmé le Dr Lux. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec la Data Alliance pour élargir la portée de notre enquête sur les prêts liés à l'IC, en vue d'inclure des données par prêt sous-jacent et de créer des analyses et évaluations plus robustes pour les participants au marché de l'IC en Europe. »

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des informations financières et des outils analytiques qui permettent aux dirigeants d'entreprises de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre solide expertise du risque, nos vastes ressources d'information et notre application novatrice de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées, à la pointe du secteur, qui allient travaux de recherche, données, logiciels et services professionnels afin d'offrir une expérience client homogène. Des milliers d'organisations partout dans le monde nous accordent leur confiance en reconnaissance de notre engagement envers l'excellence, notre approche ouverte d'esprit et l'attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody's Analytics, visitez notre site Internet ou rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 200 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

