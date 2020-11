Le gouvernement investit 225 000 $ pour des projets de sensibilisation à la violence conjugale dans la région de la Montérégie





QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Dans le but de sensibiliser la population, notamment les hommes et les garçons, à la lutte contre la violence conjugale et d'outiller les témoins et l'entourage des victimes de cette forme de violence, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer que les projets des organismes Pavillon Marguerite de Champlain et Carrefour pour Elle sont retenus dans la région de la Montérégie dans le cadre de l'appel de projets 2020-2021 - Sensibilisation en matière de violence conjugale. Le ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, se réjouit de cette annonce, qui profitera à toute la population.

Grâce à un investissement de 1,9 million de dollars à travers tout le Québec, dix-neuf projets seront financés sur un maximum de trois ans, soit de 2020 à 2023, pour prévenir la violence conjugale et agir contre celle-ci. Dans la région de la Montérégie, deux projets ont été retenus.

Les projets retenus doivent poursuivre l'un des deux objectifs suivants :

mener des actions de sensibilisation visant les témoins de violence conjugale et l'entourage des personnes qui la subissent dans le but de les outiller pour l'adoption d'un rôle actif;

mener des actions de sensibilisation à l'intention des hommes et des garçons de façon à les sensibiliser à l'importance de lutter contre la violence conjugale, qu'ils en soient auteurs ou témoins, pour qu'ils deviennent des alliés et des modèles positifs.

La violence conjugale est une réalité qui ne discrimine pas et qui peut malheureusement toucher n'importe qui. Les projets seront donc déployés dans divers milieux (travail, scolaire, etc.) et bénéficieront à divers groupes : proches des victimes, jeunes, Autochtones, personnes immigrantes, femmes aînées, hommes susceptibles d'être auteurs de comportements violents, hommes alliés, etc. Les organismes pourront déployer des moyens de sensibilisation spécifiques, selon leurs expertises respectives.

Citations :

« La violence conjugale concerne tout le monde et il s'agit d'un problème de société majeur. Toute la population doit être interpellée par cette problématique, qui ne relève pas que de la sphère privée. Tous et toutes ont un rôle à jouer dans la prévention de ce type de violence, dont les femmes sont les principales victimes. Cet appel de projets permettra de mettre à profit l'expertise d'organisations qui travaillent sur le terrain pour sensibiliser une large variété de clientèles, notamment les hommes et les garçons. Les organismes porteurs des projets retenus contribuent de façon importante aux efforts de sensibilisation menés par le gouvernement du Québec contre la violence conjugale. Je remercie tous les partenaires et organisations qui ont soumis un projet et les invite à poursuivre leur implication dans la lutte contre la violence conjugale. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Il est essentiel de sensibiliser la population à la problématique de la violence conjugale et de travailler à faire tomber les préjugés qui peuvent persister sur cette question. Le travail des organismes de la Montérégie est essentiel et il est important pour votre gouvernement de les soutenir. Les activités de sensibilisation qui découleront des deux projets financés contribueront à lutter contre la violence conjugale. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

L'appel de projets lancé en décembre 2019 s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023 . Il correspond aux mesures suivantes du plan d'action :

. Il correspond aux mesures suivantes du plan d'action : soutenir les activités de sensibilisation à la violence conjugale et à la violence faite aux femmes;

soutenir les activités de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes pour les hommes et les garçons.

Voici les projets retenus dans la région de la Montérégie :

Organisme Titre du projet Financement accordé Pavillon Marguerite de Champlain Sensibilisation des garçons et jeunes hommes par le « Projet XOX » 75 000 $ Carrefour pour Elle Sans cri ni haine; vers les rapports égalitaires 150 000 $

Lien connexe :

Projets retenus en 2020-2021 dans le cadre de l'appel de projets Sensibilisation en matière de violence conjugale

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 12:17 et diffusé par :