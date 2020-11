Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 9 novembre 2020





OTTAWA, ON, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Alors que la résurgence de la COVID-19 se poursuit au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Voici le plus récent résumé des chiffres et des tendances à l'échelle nationale, et les mesures que nous devons tous prendre pour maintenir le nombre de cas de COVID-19 à des niveaux gérables dans tout le pays.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 264 113 cas de COVID-19, dont 10 522 décès au Canada; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Comme ces chiffres sont élevés et continuent d'augmenter et que plusieurs régions connaissent une croissance rapide, il est important de se rappeler que la vaste majorité des Canadiens demeurent vulnérables à la COVID-19. C'est pourquoi il est important que chacun continue de prendre des précautions individuelles pour assurer sa propre sécurité et celle de sa famille et de sa collectivité.

À l'heure actuelle, il y a 38 586 cas actifs dans tout le pays. Les dernières données nationales indiquent des moyennes quotidiennes de plus de 3 350 nouveaux cas (du 30 octobre au 5 novembre) et que près de 61 000 personnes ont subi un test de dépistage, dont 4,7 % ont reçu un résultat positif (du 25 au 31 octobre). Des éclosions, dont l'ampleur varie de quelques cas à des grappes importantes de cas, sont signalées dans divers milieux, notamment dans les établissements de soins de longue durée et les résidences-services, les écoles, les établissements d'habitation collective, les milieux de travail industriels et les grands rassemblements sociaux.

Comme nous exerçons plutôt nos activités à l'intérieur quand il fait froid, je conseille aux Canadiens d'éviter le plus possible les espaces clos, les lieux bondés et les contacts étroits. Les grappes importantes nous indiquent que les espaces clos où la ventilation est mauvaise, les lieux bondés et les situations de contacts étroits peuvent amplifier la propagation du virus. Les rencontres et les activités sociales informelles peuvent aussi être des occasions de propagation. Dans de tels contextes de détente, comme des fêtes en famille, des festivités et des activités de loisirs, le laisser-aller et le manque d'application des mesures de santé publique, comme la distanciation physique et le port du masque, peuvent mener à l'exposition de nombreuses personnes au virus et à des infections. Voilà les raisons pour lesquelles je recommande à tous le port du masque non médical ou du couvre-visage lorsque vous passez du temps à l'intérieur avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage.

Le nombre de personnes gravement malades continue d'augmenter. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne 1 200 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans des hôpitaux canadiens chaque jour au cours de la dernière période de sept jours (du 30 octobre au 5 novembre), dont 225 se trouvaient dans une unité de soins intensifs. Au cours de la même période, 44 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour.

Puisque les hospitalisations et les décès ont tendance à survenir une à plusieurs semaines après l'augmentation de la transmission de la maladie, il est préoccupant de savoir que nous n'avons pas encore constaté l'ampleur des graves conséquences associées à l'augmentation continue de la propagation de la COVID-19. De plus, le nombre de cas de grippe et d'infections respiratoires augmente généralement pendant l'automne et l'hiver, ce qui accroît les pressions sur les hôpitaux. C'est pourquoi il est si important pour les personnes de tous âges de continuer d'appliquer les pratiques de santé publique qui aident à garder les taux d'infections respiratoires bas.

Le Canada a besoin d'un effort collectif pour appuyer et maintenir l'intervention en santé publique jusqu'à la fin de la pandémie, tout en trouvant un équilibre entre les conséquences sanitaires, sociales et économiques. Pour ce faire, nous devons maîtriser de nouveau la COVID-19 en réduisant le nombre de nos contacts étroits autant que possible et en suivant toujours les principales mesures de santé publique à la lettre : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, maintenez une distance physique, portez un masque au besoin, et respectez les mesures d'hygiène : le lavage fréquent des mains, l'étiquette respiratoire en cas de toux ainsi que le nettoyage et la désinfection des surfaces.

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et les mesures pour réduire la COVID-19 dans les collectivités et en téléchargeant l'application Alerte COVID pour aider à limiter la propagation de la COVID-19.

À l'approche d'une nouvelle semaine, je réfléchis à l'importance d'adopter de bonnes habitudes personnelles alors que nous apprenons à vivre avec la COVID-19. L'une des habitudes utiles est de se rappeler d'apporter son masque en sortant : en plus de mettre notre tuque et nos gants, apportons notre masque! La clé est de superposer les couches de protection. Ce qui se passera cet automne et cet hiver dépend des décisions et des actions de chacun de nous. Aplatissons la courbe de la COVID-19 ensemble! Veuillez consulter mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur les moyens de réduire les risques liés à la COVID-19 et de veiller à votre protection et à celle des autres. »

