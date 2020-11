L'enquête DealCloud montre que les investisseurs privés sont optimistes et se projettent au-delà de la pandémie





DealCloud (une société d'Intapp), le fournisseur de premier plan de solutions de gestion de société, de relations et de transactions destinées aux sociétés actives sur les marchés des capitaux, a publié aujourd'hui l'édition automne 2020 de son enquête « Dealmaker Pulse Survey », dont il ressort que les investisseurs privés se sont projetés au-delà des difficultés liées à la pandémie et à son impact sur les investissements actuels, et se concentrent désormais sur la prospection et la conclusion de nouvelles transactions. Un nombre surprenant de sociétés à la recherche de nouveaux financements devraient par ailleurs atteindre, voire dépasser, leurs objectifs en dépit des réserves de capitaux existantes.

« Au cours du semestre écoulé depuis notre dernière enquête, la focalisation sur les inquiétudes liées aux portefeuilles s'est décalée sur les transactions », a déclaré Ben Harrison, cofondateur et président de DealCloud. « Les investisseurs s'attendent à ce que les entreprises appartenant à leurs fondateurs enregistrent une importante activité transactionnelle, même si les sociétés de capital-investissement de toutes tailles reconnaissent que trouver des actifs de qualité valorisés équitablement constituera un défi dans un contexte de concurrence accrue. »

L'enquête a également révélé que les financements pourraient retrouver leurs niveaux antérieurs à la pandémie. Seuls 12 % des investisseurs ont reporté ou suspendu leurs projets de recherche de financement et encore moins, soit 6 %, ont revu l'objectif de leur prochain financement à la baisse. Parallèlement, un impressionnant pourcentage de 26 % des sondés ont affirmé que le montant de leur prochain financement s'avérerait plus élevé qu'initialement prévu.

Autres résultats de l'enquête :

Les nouvelles plateformes sont au centre des préoccupations : 70 % des investisseurs ont affirmé que les investissements sur de nouvelles plateformes constituaient leur objectif principal pour les six mois à venir, contre 35 % il y a six mois

des investisseurs ont affirmé que les investissements sur de nouvelles plateformes constituaient leur objectif principal pour les six mois à venir, contre il y a six mois Moins d'investisseurs tablent sur la poursuite de la baisse des valorisations : seuls 35 % des sociétés interrogées se sont exprimées en ce sens, alors que cette proportion atteignait 93 % en avril

seuls des sociétés interrogées se sont exprimées en ce sens, alors que cette proportion atteignait en avril La pandémie continue à exercer une influence sur l'environnement de travail : 47 % des sociétés de capital-investissement envisagent le retour au bureau et seuls 40 % projettent de reprendre les voyages de développement commercial, la plupart considérant les opérations basées sur la technologie comme le minimum nécessaire pour rester compétitif et entretenir leurs relations clés

des sociétés de capital-investissement envisagent le retour au bureau et seuls projettent de reprendre les voyages de développement commercial, la plupart considérant les opérations basées sur la technologie comme le minimum nécessaire pour rester compétitif et entretenir leurs relations clés Les conclusions de transactions se sont amenuisées pour certains : 30 % des investisseurs indiquent que leurs sociétés n'ont conclu aucune transaction (sur plateforme ou en supplément) depuis mars

« Les investisseurs sont clairement enclins à déployer leurs réserves de capitaux, mais la question suivante demeure : qui est capable de mener à bien des opérations commerciales dans un tel environnement ? », a déclaré Chris Gaffney, cofondateur et directeur associé de Great Hill Partners, une importante société de capital-investissement axée sur la croissance. « De nombreuses sociétés parviennent à conclure des transactions, même avec des équipes de développement commercial immobilisées, ce qui donne à penser que le développement de relations commerciales, traditionnellement basé sur les rencontres face à face, est devenu de plus en plus tributaire de la technologie au cours de ces six derniers mois. »

L'édition automne 2020 de l'enquête « Dealmaker Pulse Survey » de DealCloud visait les acteurs du marché afin de récolter des informations clés relatives à la façon dont les sociétés des marchés des capitaux gèrent les conséquences de la pandémie mondiale et envisagent leurs possibilités au quatrième trimestre, l'an prochain et au-delà. L'enquête en ligne a été menée sur DealCloud Dispatch, la solution de marketing intégrée à la plateforme, pendant la crise de la COVID-19, entre le 21 septembre et le 5 octobre 2020.

DealCloud organise un webinaire afin d'expliquer de manière plus détaillée les résultats de l'édition automne 2020 de sa « Dealmaker Pulse Survey » :

Pour accéder aux résultats complets de l'édition automne 2020 de l'enquête « Dealmaker Pulse Survey », rendez-vous sur dealcloud.com/pulse.

