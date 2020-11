Le prix du CALQ pour la meilleure oeuvre chorégraphique au Québec est remis à Caroline Laurin-Beaucage pour Intérieurs





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre le prix du CALQ pour la Meilleure oeuvre chorégraphique au Québec à Caroline Laurin-Beaucage pour son spectacle Intérieurs. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au Conseil, lors du dévoilement virtuel des PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL.

Les membres du jury réunis par le Conseil ont été « captivés par Intérieurs de Caroline Laurin-Beaucage. Mariant chorégraphie, bande sonore et projections vidéo de façon réussie, le spectacle nous invite à un fascinant voyage intérieur. Tel un journal intime rempli de moments sublimes et poétiques, l'oeuvre se déploie en laissant transparaître une grande sensibilité féminine et personnelle ».

L'oeuvre primée

Intérieurs est le fruit du chemin créatif parcouru par Caroline Laurin­-Beaucage avec Habiter sa mémoire, un projet où elle transporte son studio dans l'espace public. À chaque représentation, elle danse dans un cube sans cloisons, créant pas à pas l'essence de l'oeuvre qu'elle transpose à la scène. Après avoir présenté au­-delà de 195 heures de danse en plein air ici et à l'étranger, l'artiste déploie les réminiscences des moments vécus et recueillis dans sa boîte nomade, révélant le monde intérieur changeant qui s'est tissé en elle au fil de son expérience. L'espace scénique -- investi de projections croisant vidéo d'art, design et technologies --, l'environnement sonore et les mouvements portent tous les traces des lieux et des gens croisés au cours de son périple, l'empreinte des états qui l'ont traversée. (Source : Danse Danse)

Caroline Laurin-Beaucage

Chorégraphe, interprète et enseignante depuis 20 ans, Caroline Laurin-Beaucage a travaillé auprès de Ginette Laurin (O Vertigo), Jacques Poulin-Denis, Paul-André Fortier et Jean-Pierre Perreault. Sa démarche artistique englobe la création chorégraphique, l'installation et la vidéo. Son répertoire comprend une dizaine de créations et son travail a été présenté à Montréal ainsi qu'en France, en Espagne, en Hongrie, en Allemagne et en Corée du Sud.

Formée à l'École du Toronto Dance Theatre, Caroline Laurin-Beaucage enseigne depuis 2005 à l'Université Concordia à Montréal et est professeure invitée au département de danse de l'UQAM pour l'année universitaire 2020-2021. Elle est également cofondatrice de la structure pour chorégraphes Lorganisme dont elle a assuré la direction artistique jusqu'en 2020. Elle a également fait partie du comité artistique ayant oeuvré au développement du Centre de Création O Vertigo.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

