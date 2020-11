Froneri finalise la vente, à Nomad Foods, de son activité Aliments surgelés en Suisse





Froneri annonce aujourd'hui la vente de son activité Aliments surgelés en Suisse à Nomad Foods, cotée à la Bourse de New York, principale société de crèmes glacées d'Europe. La transaction devrait être finalisée en début d'année 2021, après obtention de l'approbation des autorités réglementaires.

Ibrahim Najafi, PDG de Froneri, a déclaré en commentaire à propos de cette transaction: "Nous avons trouvé en Nomad l'accueil idéal pour notre activité Aliments surgelés en Suisse, étant donné leur expérience approfondie du secteur et leur vaste portefeuille de marques de premier plan."

A propos de Froneri

Froneri est une société internationale à croissance rapide qui a pour ambition de devenir la meilleure entreprise mondiale de crèmes glacées.

Première marque passionnée, nous développons le marché en mettant l'accent sur les crèmes glacées, offrant ainsi de la valeur aux détaillants et aux consommateurs. Fondée en 2016 sous la forme d'une co-entreprise, notre société est le deuxième fabricant de crèmes glacées au monde, le deuxième en Europe et le premier producteur sous label privé à l'échelle internationale. Nous sommes présents dans plus de 23 pays, avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros (2019). Nous employons plus de 13.000 collaborateurs à travers le monde.

