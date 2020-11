Verimatrix lance sa nouvelle stratégie de marque : « Security Made for People » (la sécurité pensée pour l'utilisateur)





Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour sa nouvelle stratégie de marque, "Security Made For People", un site internet repensé et des outils associés à sa nouvelle identité de marque.

Imaginée pour illustrer de manière authentique la dimension humaine de la sécurité, cette campagne offre un aperçu des véritables enjeux auxquels sont confrontés les clients et les partenaires de Verimatrix qui oeuvrent activement à la sécurisation de leurs contenus et de leurs applications numériques dans un monde virtuel de plus en plus hostile. La campagne met en avant des exemples de réussite dans de nombreux secteurs tels que celui des médias et du divertissement, de la finance ou encore celui de la diffusion d'évenements sportifs en direct.

La campagne "Security Made for People" de Verimatrix offre une présentation de la marque sous forme de courtes vidéos diffusées en ligne, d'articles pour les réseaux sociaux et d'un site internet entièrement repensé. Les internautes pourront y découvrir des récits et de précieuses informations sur les problématiques traitées par Verimatrix, les solutions proposées et les bénéfices obtenus. Entièrement réécrit et repensé, le nouveau site internet de Verimatrix offre un contenu plus riche et étendu, mettant en avant de nouveaux marchés tels le sport en direct et l'eSport. Après son lancement, le site internet dévoilera des solutions supplémentaires, un nouvel espace investisseurs ainsi qu'un portail multilingue en espagnol, français, japonais et mandarin.

Tous les éléments de cette nouvelle identité de marque, de son image jusqu'au choix des couleurs, reflètent l'essence même de la marque Verimatrix, à savoir l'intégrité. Ainsi, par exemple, la nouvelle gamme de couleurs insuffle une nouvelle énergie aux tonalités traditionnelles de la marque et renforce davantage la portée visuelle de la société grâce à des coloris plus saturés et plus vifs. Par ailleurs, l'utilisation de nouvelles polices de caractères et de photographies lifestyle a permis la création d'un lien émotionnel plus fort avec les clients potentiels, les partenaires revendeurs et leurs utilisateurs finaux.

"Verimatrix a récemment opéré des changements passionnants et notre nouveau positionnement de marque reflète la maturité et la sophistication de l'entreprise", a déclaré Jon Samsel, Vice President of Global Marketing de Verimatrix. "La marque Verimatrix est construite sur l'idée d'une sécurité sans faille et centrée sur les utilisateurs. Elle souligne la manière dont nous offrons à nos clients et partenaires la possibilité d'intégrer, de déployer et de monétiser les solutions de sécurité professionnelles à la fois simples et faciles à utiliser".

Etre centré sur les individus implique de donner la priorité aux clients, aux partenaires commerciaux et à leurs utilisateurs finaux. Cela passe par une écoute attentive, le partage, au-delà de la vente, et par le développement de produits, de solutions et d'expériences sur mesure pour tous ceux que Verimatrix accompagne. Depuis 25 ans, Verimatrix est régulièrement reconnu pour sa capacité à permettre aux organisations de protéger leurs contenus, applications et équipements de valeur tout en maximisant leurs revenus et ce que ce soit à grande échelle, sur site ou sur le Cloud.

"La sécurité sans faille s'apparente à la sécurité intuitive- et ce n'est pas un paradoxe ; il s'agit de rendre l'expérience de sécurité aussi simple et transparente que possible", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "La sécurité intuitive est cet équilibre magique entre la robustesse et la simplicité d'utilisation. De fait, une sécurité de qualité, facile à déployer et quasi invisible pour l'utilisateur final, est bien plus efficace que toute autre solution de sécurité qui ne serait pas exploitée. Nous sommes heureux que notre nouveau site internet et nouvelle campagne publicitaire puissent mettre en valeur notre approche "priorisant l'expérience" en matière d'ingénierie".

Visitez www.verimatrix.com pour découvrir l'évolution de la marque et sa nouvelle campagne "Security Made for People".

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

