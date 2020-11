CPS Energy et VIA Annoncent un Partenariat Pour le Gaz Naturel Renouvelable





Le biométhane créé par la décomposition des décharges alimenterait le parc local d'autobus





SAN ANTONIO, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- CPS Energy et Metropolitan Transit de VIA annoncent les détails d'un nouveau partenariat d'approvisionnement en carburant qui fournira du gaz naturel renouvelable (GNR) créé par le biogaz de décharge au parc de plus de 500 autobus de VIA, à partir de 2021.

L'annonce renforce le partenariat de CPS Energy avec le fournisseur de services de mobilité de la région pour la fourniture de carburant renouvelable à utiliser dans son parc de gaz naturel comprimé (GNC). VIA possède un portefeuille diversifié de parcs actifs, comprenant 502 autobus alimentés principalement au GNC, avec quelques véhicules hybrides diesel-électrique, électriques, au diesel et au propane en service. La conversion de VIA à un parc au GNC a commencé en 2017 et vise à réduire de 97 % les émissions de dioxyde d'azote des autobus diesel qu'il a remplacés. Ce partenariat unique soutient les efforts de VIA dans sa responsabilisation écologique en promouvant un produit à émissions de carbone négatives ou faibles pour alimenter ses véhicules.

« CPS Energy a une approche globale et agit au niveau local pour apporter des solutions innovantes à notre communauté urbaine. Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec la société de transport public à long terme de San Antonio », a déclaré Paula Gold-Williams, présidente et directrice générale de CPS Energy. « VIA a été un grand leader et partenaire dans de nombreuses entreprises de notre communauté urbaine. Aujourd'hui, CPS Energy et VIA font ensemble ce grand pas en avant pour contribuer à l'amélioration de l'Environnement. Qui plus est, le GNR, qui est une nouvelle technologie, contribuera à réduire l'empreinte carbone de San Antonio. Pour CPS Energy, c'est également un élément supplémentaire de notre stratégie créative Flexible PathSM, qui a été conçue pour tirer parti des nouvelles possibilités de gestion de l'environnement, tout en gardant les factures de nos clients Abordables et nos services Fiables. »

Naturellement, le processus de décomposition des décharges produit du méthane qui, spontanément, est rejeté dans l'air. Le GNR utilise également ce méthane pour créer du biométhane renouvelable et écologiquement durable. Le GNR peut être mélangé et est interchangeable avec le gaz naturel classique. Le gaz naturel amélioré est ensuite distribué par les conduites de gaz existantes de San Antonio, comme d'habitude.

Lorsqu'il est utilisé comme carburant pour les véhicules, le GNR offre un avantage environnemental substantiel, à savoir une réduction de 85 % des émissions de CO2 par rapport au carburant diesel. La distribution et l'utilisation du gaz GNC met l'accent sur l'objectif de CPS Energy et de VIA de réduire les émissions et de préserver l'environnement et devrait être à la disposition du parc GNC de VIA à l'automne de l'année prochaine.

« Il s'agit d'une étape naturelle dans la poursuite de notre partenariat avec CPS Energy afin d'assurer un avenir plus propre et plus « vert » grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables », a déclaré Jeffrey C. Arndt, PDG de VIA. « L'intégration de la technologie du GNR fait partie de l'engagement continu de VIA à offrir des options de transport durable qui permettent à San Antonio d'aller de l'avant. »

VIA exploite la plus grande station de ravitaillement en GNC du pays pour alimenter sa parc de véhicules au GNC. L'ajout de gaz naturel renouvelable permettra d'utiliser l'infrastructure existante tout en élargissant la collaboration de VIA avec CPS Energy.

EDL, dont le siège social est en Australie et qui est un producteur mondial d'énergie durable et distribuée, va concevoir, construire, posséder et exploiter l'usine de production de GNR à Converse, au Texas. Le GNR sera injecté dans le réseau de gaz naturel de CPS Energy. La première pierre de la nouvelle installation devrait être posée vers la fin de l'année et son achèvement est prévu pour l'automne 2021.

À l'échelle mondiale, les changements visant à réduire les émissions et à préserver l'environnement constituent un objectif important. Pour sa part, CPS Energy est prête à fournir aux clients des sources de carburant fiables leur permettant d'alimenter leurs véhicules.

À propos de CPS Energy

Fondée en 1860, CPS Energy est la plus grande entreprise publique d'électricité, de gaz naturel et de services électriques du pays. Elle fournit un service sûr, fiable et à prix compétitif à 860 934 abonnés de l'électricité et à 358 495 abonnés du gaz naturel à San Antonio et dans certaines parties de sept comtés voisins. Les factures d'énergie combinées de nos clients se classent parmi les plus basses des 20 plus grandes villes du pays, tout en générant 8 milliards de dollars de revenus pour la ville de San Antonio depuis plus de sept décennies. En tant que partenaire communautaire fiable et puissant, nous nous concentrons en permanence sur la création d'emplois, sur le développement économique et sur l'investissement dans l'éducation. Fidèles à notre philosophie de Priorité aux personnes, nous sommes portés par notre main-d'oeuvre qualifiée, dont l'engagement envers la communauté urbaine est démontré par la motivation de nos employés au service de notre ville et par des programmes visant à apporter de la valeur ajoutée à nos abonnés. CPS Energy est l'un des principaux acheteurs publics d'énergie éolienne dans le pays et le numéro un au Texas en matière de production d'énergie solaire.

À propos de Metropolitan Transit de VIA

VIA offre des options de transport sûres et fiables, qui mettent des possibilités à la portée de millions de passagers chaque année. VIA dessert 14 villes membres et les zones non constituées en société du comté de Bexar, opérant sept jours par semaine sur 92 routes et sur des options de mobilité à la demande qui relient notre communauté urbaine, soutiennent la vitalité économique et améliorent la qualité de vie dans l'ensemble de notre région. En 2019, VIA a effectué près de 37 millions de trajets à travers San Antonio et le comté de Bexar et continue à fournir un service essentiel dans un environnement sûr. Visitez le site VIAinfo.net pour en savoir plus. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

