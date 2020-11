Guy Langlois est nommé membre du Conseil consultatif de régie administrative de l'Autorité





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a nommé Guy Langlois à titre de membre du Conseil consultatif de régie administrative (« CCRA ») de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le 27 octobre dernier, en remplacement de Louise Charette qui se retire après plusieurs années de service au sein de l'organisation.

Guy Langlois a été associé directeur - province de Québec et membre du Comité de direction de KPMG Canada, où il a fait carrière pendant plus de 32 ans. Retraité du cabinet depuis 2018, il a été notamment responsable de l'équipe de services-conseils en management pour le Québec et associé leader canadien du groupe Services-conseils - Gestion des risques de KPMG. M. Langlois est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité de l'Université Laval, ainsi que d'un MBA de l'Université de Sherbrooke. Il est également membre de CPA Canada et de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Il a également été président de l'Association des MBA du Québec.

« Je tiens à féliciter M. Langlois pour sa nomination à titre de membre du CCRA. Son imposant bagage professionnel et son expertise de haut niveau notamment en gestion des risques et des contrôles sauront certainement être mis à contribution dans le cadre des travaux du CCRA », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Je tiens du même coup à remercier chaleureusement Louise Charette pour ses conseils avisés et son travail minutieux et attentif tout au long de ses années en tant que membre du CCRA », a ajouté M. Morisset.

« Tous les membres du CCRA se réjouissent de l'arrivée de M. Langlois pour les accompagner dans leurs analyses et les différents travaux qu'ils mènent. Ses compétences et sa fine connaissance de la gouvernance d'entreprise nous apporteront un éclairage supplémentaire et assurément utile », a renchéri Robert Panet-Raymond, président du CCRA.

Le Conseil consultatif de régie administrative est composé d'un maximum de sept membres nommés par le ministre des Finances pour leur connaissance du secteur financier ainsi que pour leur expertise en matière de gestion administrative. Ce conseil donne son avis sur la conformité des actions de l'Autorité avec sa mission ainsi que sur sa régie administrative portant notamment sur ses prévisions budgétaires, son plan d'effectifs et son plan d'activités. Il fait également des recommandations au président-directeur général sur la nomination des surintendants et membres de la haute direction de l'Autorité et fait rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet.

Le CCRA est aujourd'hui composé de Robert Panet-Raymond, président, Marie-Agnès Thellier, qui agit comme secrétaire, Guy Langlois, Nicole Gadbois-Lavigne et Jacqueline Codsi de même que Réal Labelle et Yves Morency.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

