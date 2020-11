Subvention pour une meilleure gestion des ressources forestières





QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Le professeur Nicolas Bélanger, du Département Science et Technologie de l'Université TÉLUQ, reçoit une subvention de 165 000 $ sur cinq ans du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) dans le cadre du Programme de subventions à la découverte.



Cette somme sera utilisée pour mener un projet de recherche ayant pour titre « Turning up the heat in a northern hardwood: Response of soils and trees to summer and winter climate change ». Son objectif est de mieux comprendre comment le réchauffement du sol va influencer le fonctionnement et la résilience des écosystèmes forestiers.

« La reconnaissance obtenue par le professeur Bélanger met en lumière l'impact stratégique de ses recherches scientifiques. Dans un contexte de changements climatiques, les retombées qui en découleront contribueront à une meilleure gestion de nos ressources forestières. Nous sommes fiers de prendre part à la connaissance et compréhension de nos écosystèmes », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

De son côté, le professeur Bélanger précise que « ce financement permettra de mettre à profit une infrastructure de recherche à la fine pointe de la technologie. Cette infrastructure sera d'une grande utilité pour déterminer l'influence du réchauffement du sol durant la saison de croissance et la réduction du couvert de neige l'hiver sur le cycle du carbone, la disponibilité de l'eau et des éléments nutritifs, et la vigueur des arbres aux stades juvéniles de développement. Avec ces données, nous pourrons ainsi proposer des stratégies d'adaptation selon les diverses projections climatiques ».

Qui plus est, cette subvention permettra également d'offrir de la formation sur des thèmes liés à la résilience et au fonctionnement des forêts.

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

