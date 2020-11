La plateforme d'approvisionnement stratégique de mdf commerce met en place un système d'appel d'offres en ligne pour le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador





MONTRÉAL, 09 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est fier d'annoncer une entente avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour simplifier le processus d'approvisionnement provincial, en mettant en place le système d'approvisionnement électronique MERX , qui fait partie de sa plateforme d'approvisionnement stratégique intégrale. Cet accord renforce le rôle de mdf commerce en tant que partenaire de confiance pour les solutions d'approvisionnement stratégique en Amérique du Nord.



Lancée le 4 novembre 2020, la solution mise en place pour le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador marque une étape clé du plan de transformation de l'approvisionnement du gouvernement, qui comprend la modernisation des pratiques d'approvisionnement et l'amélioration de la prestation de services entre le gouvernement, les citoyens et les entreprises.

Le nouveau système en ligne offre aux agents du gouvernement un processus d'approvisionnement électronique complet, tandis que les fournisseurs ont accès à un système moderne d'appel d'offres en ligne qui comprend des capacités de gestion du profil des fournisseurs en libre-service, des notifications personnalisées d'appel d'offres ouverts et un processus de soumission entièrement en ligne.

« L'Agence des achats gouvernementaux et le ministère des Transports et des Travaux publics attribuent chaque année des centaines de millions de dollars en contrats. Ces contrats vont des fournitures de bureau à la construction de nouveaux bâtiments. Ce nouveau système d'approvisionnement en ligne aidera tous les fournisseurs ? petits et grands ? à soumettre, consulter et suivre leurs appels d'offres en ligne et à améliorer la façon dont ils font des affaires avec le gouvernement provincial », a déclaré l'honorable Derrick Bragg, ministre responsable de l'Agence des achats gouvernementaux.

« Nous sommes heureux de constater le succès immédiat et l'adoption de la solution alors que nous continuons à collaborer avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et à le soutenir tout au long de la phase de lancement, qui comprend des séances d'introduction virtuelles pour des centaines de fournisseurs désireux de comprendre et d'utiliser le nouveau système », a affirmé Mark Eigenbauer, président, approvisionnement stratégique chez mdf commerce. « Cette approche moderne simplifie et améliore la capacité des fournisseurs de toutes tailles à faire des affaires avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ».

Le système constituera également un guichet unique pour les opportunités du secteur public de Terre-Neuve-et-Labrador en améliorant l'accès aux appels d'offres affichés hors-ministères du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

