Lettre ouverte au Dr. Teresa Tam et à l'ASPC visant à modifier les nouvelles directives trompeuses concernant les masques 3 plis





Suggestion inappropriée d'utiliser un matériau filtrant fait à partir de sacs réutilisables

OAKVILLE, ON, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Le fournisseur national de produits respiratoires et de sécurité, Levitt-Sécurité, partage son inquiétude quant au nouveau libellé proposé sur le site Web du Gouvernement du Canada, tel que communiqué par Dr. Teresa Tam et l'Agence de la santé publique du Canada plus tôt cette semaine. Le libellé n'est peut-être pas suffisamment précis en ce qui concerne les éléments nécessaires à la couche filtrante des masques pour garantir leur efficacité.

Dans une lettre ouverte publiée le 6 novembre sur le site Web de l'entreprise, le président Bruce Levitt précise : « Les masques médicaux et les appareils de protection respiratoire sont généralement fabriqués à l'aide de deux types de polypropylène très différents qui remplissent des fonctions distinctes :

Les couches interne et externe sont en polypropylène non-tissé - le même type de matériau utilisé dans certains sacs à provisions, vêtements jetables, etc.

- le même type de matériau utilisé dans certains sacs à provisions, vêtements jetables, etc. La couche intermédiaire est fabriquée à partir de catégories spécifiques de polypropylène fondu-soufflé - un produit et un processus de fabrication complètement différents

Les couches interne et externe de matériau du masque ne sont pas conçues pour filtrer les aérosols - elles fournissent une protection contre les gouttelettes, empêchent le filtre du masque de se salir et assurent l'intégrité physique du masque. La filtration est principalement assurée par la couche intermédiaire en fondu-soufflé. »

Le site Web du Gouvernement du Canada suggère actuellement qu'un matériau de filtrage approprié inclut « le textile non-tissé utilisé pour fabriquer certains sacs à provisions réutilisables ». Ce matériau est le polypropylène non-tissé. Il n'est tout simplement pas efficace comme filtre pour les aérosols. » La lettre complète peut être consultée ici.

Levitt-Sécurité a clairement exprimé que l'entreprise soutient le passage aux masques à trois couches énoncé par l'Agence de la santé publique du Canada, et elle a de ce fait suspendu toute promotion de masques à deux couches auprès de ses clients, y compris les mines, les hôpitaux et les grandes usines de fabrication partout au Canada. Cependant, l'entreprise souligne qu'il est essentiel que le public canadien reçoive des informations exactes afin de s'assurer qu'il comprend comment se protéger de manière adéquate en fonction des recommandations de l'Agence, et actuellement, les directives sont trompeuses.

Tandis que les cas de COVID-19 augmentent à travers le pays et dans le monde, il est plus important que jamais de s'assurer que les Canadiens reçoivent les informations les plus précises possibles afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions pour se protéger.

SOURCE Levitt-Safety Ltd.

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 10:28 et diffusé par :