Ouverture des réservations-Camping et prêt-à-camper - Mieux vaut s'y prendre tôt pour l'été prochain

QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) rappelle que les réservations en vue de l'été prochain pour les emplacements de camping et les unités de prêt-à-camper dans les parcs nationaux et les établissements touristiques de son réseau s'ouvriront le samedi 14 novembre 2020 dès 8 h .

L'engouement pour le plein air vécu au cours des derniers mois a amené plusieurs personnes à découvrir les beautés naturelles des territoires gérés par la Sépaq et les nombreuses activités qui permettent d'en profiter. La meilleure façon de mettre la main sur son emplacement de rêve dans la destination de son choix est de le réserver le plus rapidement possible.

L'ouverture des réservations selon les établissements se fera en fonction de différentes plages horaires réparties dans la journée du 14 novembre 2020.

Camping et prêt-à-camper-14 novembre 2020

Parcs nationaux et établissements touristiques

Heure Établissement 8 h Parcs nationaux du Bic et de la Yamaska, camping des Voltigeurs, centre touristique du Lac-Kénogami et centre touristique du Lac-Simon 9 h Parcs nationaux d'Aiguebelle, des Îles-de-Boucherville, de la Jacques-Cartier et d'Oka 10 h Parc national du Mont-Orford 11 h Parcs nationaux du Fjord-du-Saguenay, des Grands-Jardins, des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, des Monts-Valins (uniquement le camping), du Mont-Mégantic, d'Opémican et de Plaisance 13 h Parcs nationaux de Frontenac, de la Gaspésie, du Lac-Témiscouata et de la Pointe-Taillon 14 h Parc national du Mont-Tremblant - secteurs Chevreuil, Lac-Chat, Castor, Ours, Grenouille, Pinson-Chanteur, Lac-des-Sables et Grand-Pin. 15 h Parc national du Mont-Tremblant -- autres secteurs

Il sera possible de faire sa réservation en ligne (www.sepaq.com/reservation) ou par téléphone (1 800 665-6527).

Sur le web, à l'ouverture des réservations, une salle d'attente virtuelle sera mise en place afin de favoriser un accès équitable aux emplacements et une expérience d'achat agréable. Un rang de priorité sera distribué aléatoirement parmi ceux qui accèdent à la salle d'attente quelques minutes avant l'ouverture d'une plage de réservation. Le principe du premier arrivé premier servi s'appliquera par la suite.

Il est recommandé de visiter le site web de la Sépaq à l'avance pour faire le plein d'information et planifier ses séjours. La création d'un compte client est aussi suggérée afin faciliter vos transactions.

Il est déjà possible de réserver un emplacement de camping ou une unité de prêt-à-camper dans une réserve faunique. Le réseau de la Sépaq offre plus de 7000 emplacements de camping et de 670 unités de prêt-à-camper, dont son nouveau modèle Étoile, au coeur d'une nature généreuse et apaisante.

