Investissement de 600 000 $ pour soutenir deux hôtels de la région de Québec





QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, sont heureuses d'annoncer une aide financière de 600 000 $ pour la réalisation des projets de rénovation de deux hôtels de la région de Québec. De cette somme, 400 000 $ sont alloués à l'Hôtel-Motel Bonaparte et 200 000 $ à l'Hôtel Manoir de l'Esplanade.

Cette contribution financière est versée dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 2 ? Fonds de financement en tourisme d'affaires pour les établissements hôteliers. Elle fait suite au dévoilement par la ministre du Tourisme, le 11 juin dernier, du Plan de relance touristique, qui représente des investissements de 753 millions de dollars et qui comprend une enveloppe de 200 millions de dollars pour 2020-2021 pour ce nouveau volet du PADAT.

Citations :

« Votre gouvernement est fier de soutenir ces initiatives qui permettront de rehausser encore davantage l'attractivité des établissements auprès de diverses clientèles. Le tourisme d'affaires a toujours été un secteur important pour la Capitale-Nationale et, avec le programme consacré à l'investissement en tourisme d'affaires en milieu hôtelier, nous veillons à maintenir le dynamisme de ce secteur d'activité en vue de la reprise. Je suis ravie que l'Hôtel Manoir de l'Esplanade et l'Hôtel-Motel Bonaparte saisissent cette opportunité offerte par votre gouvernement afin d'être fin prêts à accueillir événements et congrès au sortir de la crise. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Notre Capitale-Nationale est reconnue mondialement pour ses attraits touristiques, mais aussi pour la grande qualité de son parc hôtelier. Ce n'est pas pour rien qu'historiquement, les organisateurs d'événements et de congrès l'ont choisie pour y tenir leurs activités. Il faut préserver cet avantage concurrentiel, et c'est pourquoi je me réjouis de ces investissements de votre gouvernement. Je félicite les propriétaires de ces hôtels qui, par leur vision d'avenir, feront briller davantage notre belle région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le projet de l'Hôtel Manoir de l'Esplanade consiste à :

réaménager deux chambres pour en faire une suite, afin de répondre à la demande observée par l'entreprise pour ce type de produit;



acquérir de nouveaux équipements;



bâtir une salle multifonctionnelle et une salle de réunion.

Le projet de l'Hôtel-Motel Bonaparte, quant à lui, vise principalement la rénovation de 42 chambres existantes, dans le cadre d'un changement d'enseigne vers Quality Inn. La rénovation du revêtement extérieur de l'hôtel et d'une salle de réunion, notamment, est également prévue.

Le volet 2 du PADAT vise à répondre aux besoins de renouvellement du parc hôtelier des établissements d'hébergement dans une optique de préparation à la relance du tourisme d'affaires. Le programme est administré conjointement par le ministère du Tourisme et Investissement Québec.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

