Investissement de plus de 1,9 M$ pour la modernisation des installations de l'hôtel Delta Saguenay





QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent un investissement gouvernemental de 1 920 000 $ pour soutenir la réalisation de travaux de rénovation de l'hôtel Delta Saguenay, situé à Jonquière. Ces améliorations permettront à l'établissement de renforcer avantageusement sa position auprès des clientèles d'affaires et des organisateurs de congrès en vue de la reprise, en plus d'augmenter son attractivité.

Cette contribution financière est versée dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 2 - Fonds de financement en tourisme d'affaires en milieu hôtelier. Elle fait partie du Plan de relance touristique, qui a été dévoilé par la ministre du Tourisme le 11 juin dernier et qui représente des investissements de 753 millions de dollars, dont une enveloppe de 200 millions de dollars attribuée au tourisme d'affaires en milieu hôtelier.

Citations :

« En soutenant un projet comme celui de l'hôtel Delta Saguenay, votre gouvernement confirme qu'il a la ferme intention de maintenir la qualité du parc hôtelier québécois afin de favoriser une relance forte du tourisme d'affaires et de congrès. Nous souhaitons encourager les établissements hôteliers à profiter de cette période de plus faible achalandage pour améliorer leurs installations et développer leur plan d'affaires en vue de la relance. En plus de créer de nouveaux emplois, l'initiative annoncée aujourd'hui contribuera assurément à attirer une plus grande clientèle d'affaires, ce qui sera profitable à toute la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Les entrepreneurs touristiques du Saguenay ont toujours fait preuve d'ambition et de créativité. En entreprenant des travaux d'amélioration locative, avec l'appui de notre gouvernement, l'hôtel Delta Saguenay saisit l'occasion de contribuer encore davantage, à terme, à l'attractivité et au dynamisme économique de notre région. J'en suis très heureuse! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le projet de l'hôtel Delta Saguenay consiste à bonifier son offre en aménageant une piscine intérieure, un coin détente et une salle de conditionnement physique. Des travaux de rénovation et de modernisation seront également effectués.

Cette initiative prévoit la création de quinze emplois permanents à temps plein.

Le volet 2 du PADAT vise à soutenir le renouvellement du parc hôtelier vieillissant des établissements d'hébergement dans une optique de préparation à la relance du tourisme d'affaires. Le programme est administré conjointement par le ministère du Tourisme et Investissement Québec.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

