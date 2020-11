Mois de la littératie financière - Quelque 300 000 Québécois ont posé un geste concret pour améliorer leurs compétences financières





QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») rend public le rapport d'activités 2019-2020 de la Stratégie québécoise en éducation financière (la « SQEF »). L'Autorité est le maître d'oeuvre de ce chantier de mobilisation et de concertation des activités menées par les organismes et spécialistes du domaine de l'éducation financière.

« En cette période difficile où de nombreux ménages québécois voient leurs finances personnelles mises à mal, l'éducation financière constitue un ancrage solide pour favoriser des décisions plus éclairées », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Ce rapport d'activités nous permet d'apprécier le chemin parcouru et souligne l'importance de poursuivre nos efforts pour assurer une offre coordonnée d'activités et d'outils d'éducation financière au Québec, en tenant compte des objectifs poursuivis par la SQEF, mais également des nouveaux besoins engendrés par la crise actuelle », a ajouté M. Morisset.

Conformément au Plan d'action 2019-2020 de la SQEF, l'Autorité et ses partenaires du Réseau québécois de l'éducation financière (le « Réseau ») ont su tenir compte des enjeux économiques, démographiques et technologiques afin d'offrir aux Québécois des outils et des programmes répondant le mieux possible à leurs besoins spécifiques. Le rapport fait état de la diversité de l'offre : ateliers ciblés, conférences, publications et accompagnement individuel auxquels s'ajoutent des outils de formation en ligne et des webinaires.

Selon les données recueillies par sondage auprès des partenaires du Réseau, ces initiatives ont permis de joindre quelque 300 000 personnes. Ce sont particulièrement les jeunes, les aînés, les nouveaux arrivants et les personnes en milieu de travail qui ont profité de meilleures connaissances ou de nouvelles compétences pour améliorer leur santé financière. De plus, l'Autorité et certains partenaires du Réseau ont joint un nombre encore plus important de Québécois par l'entremise de campagnes de sensibilisation à grande échelle, de blogues, de sites Web et des réseaux sociaux.

L'Autorité profite du Mois de la littératie financière, qui a cours en novembre, pour souligner l'importance accrue, en cette période de pandémie, de la concertation dans l'offre d'expertises pour aider les Québécois dans la gestion de leurs finances personnelles. À cet effet, l'Autorité a annoncé plus tôt cette année une bonification importante de son soutien financier aux associations de consommateurs et associations coopératives d'économie familiale afin que celles-ci déploient encore plus de moyens pour aider les ménages, notamment dans la gestion budgétaire de leurs finances. L'Autorité a également renouvelé son invitation aux enseignants à découvrir l'ensemble des outils et activités offerts par le Réseau en participant au concours On parle argent dans ma classe!, du 1er octobre 2020 au 1er mars 2021.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

