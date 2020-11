TC Emballages Transcontinental innove avec un nouvel emballage fait à 30 % de plastique recyclé postconsommation





En collaboration avec AHAMC, une marque de Coca-ColaMD, TC Emballages Transcontinental intègre du contenu recyclé dans son film thermorétractable IntegrititeMC

MONTRÉAL, 09 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental, un secteur de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), est heureux d'annoncer le lancement d'un film thermorétractable IntegrititeMC fait à 30 % de matière plastique recyclé postconsommation. Le nouvel emballage est utilisé pour l'enveloppe thermorétractable imprimée des caisses d'eau pétillante AHAMC, disponibles dès cet automne sur les étagères de certains magasins Sam's et BJ's Club Store situés en Ohio, Virginie, Maryland, Virginie-Occidentale, Indiana, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Mississipi et Delaware.

Le film thermorétractable IntegrititeMC comprend 30 % de résine créée à partir de déchets plastiques postconsommation transformés en une ressource recyclable. « Notre équipe de R et D a mis au point un film thermorétractable recyclable là où consigné, sans altérer les propriétés de l'emballage et sa durabilité, a déclaré Alex Hayden, vice-président principal, R et D et développement durable, TC Emballages Transcontinental. Nous sommes fiers d'appuyer Coca-Cola dans sa démarche en approvisionnement pour créer des emballages souples faits de contenu recyclé, de contribuer à la création d'une économie circulaire du plastique, et de répondre à notre vision commune en tant que signataire de l'Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur d'un avenir où le plastique ne devient jamais un déchet. »

« C'est grâce à la collaboration avec des partenaires technologiques de premier plan de l'industrie que nous avons développé ce film recyclé novateur, a ajouté Dustin Dyer, vice-président principal, Films thermorétractables et extrusion, TC Emballages Transcontinental. En intégrant 30 % de résine postconsommation dans nos structures de films thermorétractables extrudés, nous avons créé un film recyclable là où consigné qui s'approche des performances de la résine de plastique vierge, qui a fière allure en rayon et répond au désir du consommateur de contribuer à un environnement plus propre. Le développement d'un film fiable comme celui-ci a demandé une grande expertise afin de relever les défis liés à une forte concentration de résine recyclée postconsommation. »

Le film thermorétractable IntegrititeMC fait de contenu recyclé postconsommation n'est qu'un des nombreux produits de plastique recyclé disponibles dans la gamme de produits durables de TC Emballages Transcontinental. L'objectif du secteur est de proposer des produits d'emballage contenant du plastique recyclé et d'accélérer leur développement afin de créer une véritable économie circulaire du plastique qui soit bénéfique pour l'environnement et pour les communautés. En outre, pour assurer un approvisionnement stable en résines postconsommation et postindustrielles, et pour atteindre ses objectifs 2025, TC Emballages Transcontinental a créé en février 2020 un nouveau groupe Recyclage au sein de ses activités ayant pour objectif d'intégrer verticalement le recyclage des plastiques dans sa chaîne de production d'emballages.

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l'emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), est un chef de file nord-américain en emballage souple et oeuvre également au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Ce secteur compte environ 4000 employés, dont la majorité sont en poste aux États-Unis. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 26 usines de production qui se spécialisent dans l'extrusion, le laminage, l'impression et la transformation.

TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés. Ce secteur dessert des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l'agriculture, des boissons, de la confiserie, des produits industriels, des produits de consommation et des supermarchés. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc/emballages.

