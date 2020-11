AM Best affirme les notations de crédit de S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni





AM Best a affirmé la notation de solidité financière B+ (Good) et la notation de crédit à long terme «bbb-» de S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni (S2C) (Italie). Les perspectives de ces notations sont stables.

Ces notations reflètent la force bilancielle de S2C, qu'AM Best considère comme étant au niveau « adequate », sa performance opérationnelle « adequate », son profil de marché « limited » et sa gestion des risques d'entreprise (GRE) « appropriate ».

La capitalisation ajustée aux risques de S2C, telle que mesurée par le Best Adequacy Ratio (BCAR) (Coefficient de suffisance de capital de Best) est catégorisée au niveau « very strong » et AM Best s'attend à ce qu'elle se maintienne au moins à ce niveau à moyen terme. Parmi les facteurs contrebalançant l'évaluation de la force bilancielle figure la concentration significative d'investissements dans les obligations souveraines d'Italie, quoiqu'en réduction, sa flexibilité financière limitée et son modeste capital de base qui augmente le potentiel de volatilité de la capitalisation ajustée aux risques. La dépendance en réassurance est élevée, même si le risque de crédit associé est partiellement mitigé par les relations de longue date de la compagnie avec des réassureurs bénéficiant d'une excellente qualité de crédit.

S2C possède un bon historique de résultats, soutenus par une robuste performance de souscription confirmée par un ratio combiné moyen pondéré sur les derniers cinq ans de 74% (2015-2019). En 2019, ce ratio a diminué et s'établit à 77% (2018: 81%) en raison d'une diminution du ratio des frais d'exploitation, cela liées à une hausse des primes acquises. Pendant les premiers neuf mois de 2020, les résultats techniques demeurent bons, malgré la crise sanitaire COVID-19. Bien que depuis 2012 les résultats soient globalement bons, AM Best souligne que les perspectives de performances pourraient connaître une certaine volatilité à cause des variations des réserves additionnelles de primes non acquises (conformément à la réglementation locale) et de possibles fluctuations des pertes subies par les activités de cautionnement.

S2C est un assureur de niche spécialisé dans le marché du cautionnement, qui est très compétitif en Italie. La Compagnie tire profit de son expertise de spécialiste pour rivaliser avec de plus gros acteurs du marché et maintient une discipline tarifaire pérenne. S2C a un cadre de GRE développé, avec une appétence aux risques et marges de tolérance bien définies.

