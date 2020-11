Les gros autobus jaunes deviennent vert grâce au Canada et à l'Île-du-Prince-Édouard





CHARLOTTETOWN, PE, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Le gros autobus jaune reçoit une transformation verte. Alors que la santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard, créer un avenir durable et à faible émission pour les étudiants insulaires d'aujourd'hui présente l'avantage ajouté de générer de la croissance économique.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qui peut être fait de plus.



Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Sean Casey, député de Charlottetown, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que l'honorable Brad Trivers, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continue, ont annoncé du financement pour l'achat de 12 nouveaux autobus scolaires électriques.

Les 12 autobus scolaires électriques de Lion Electric, un manufacturier canadien de véhicules zéro-émission, remplaceront 12 autobus à moteur diesel au cours de la prochaine année. Ce nouveau parc d'autobus électriques permettra de réduire les émissions de carbone et d'offrir aux élèves un mode de transport plus efficace et plus durable. Ce projet comprendra également l'installation d'une douzaine de stations de recharge électrique.

Le gouvernement du Canada investit 2,1 millions de dollars dans ce projet et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard y consacre 2,7 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

« L'Île-du-Prince-Édouard se positionne comme un pôle de solutions innovatrices, durable et à faible émission. Ces nouveaux autobus électriques remplaceront ceux du parc vieillissant; ils aideront à transporter les élèves entre chez eux et l'école tout en favorisant un avenir plus vert pour les résidents de l'île. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et bâtit des collectivités plus propres et inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est important que nous donnions l'exemple et que nous continuions de tenir compte de l'optique des changements climatiques, dans nos décisions et nos investissements, alors que nous cherchons à accroître la durabilité de l'Île-du-Prince-Édouard et sa résilience face aux changements climatiques. Les transports propres sont essentiels pour lutter contre les changements climatiques, et ces nouveaux autobus scolaires électriques sont un grand pas en avant. Lorsque nos enfants montent dans un autobus scolaire électrique, il est important que l'autobus qu'ils prennent contribue à un environnement et à un avenir sains, pour eux et pour les prochaines générations des habitants de l'île. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Avec le déploiement de 12 autobus scolaires Lion Electric, l'Île-du-Prince-Édouard fait figure de pionnier dans la décarbonisation du transport scolaire, tout en mettant la santé de ses élèves au premier plan. Avec le déploiement de 12 autobus scolaires Lion Electric, l'Île-du-Prince-Édouard fait figure de pionnier dans la décarbonisation du transport scolaire, tout en mettant la santé de ses élèves au premier plan. Nous sommes heureux de travailler en partenariat pour permettre aux enfants de se rendre à l'école en toute sécurité tout en faisant progresser la province vers un avenir sans émissions, et nous sommes enthousiastes à l'idée de voir les avantages de l'électrification des transports pour l'ensemble de la collectivité. »

Marc Bédard, président et fondateur de The Lion Electric Co.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce financement, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 363 millions de dollars dans 131 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard.

, le gouvernement du a investi plus de 363 millions de dollars dans 131 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard. Pour soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars en vue de contribuer à financer des infrastructures qui aident à résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin qu'un plus grand nombre de catégories de projets soient admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars en vue de contribuer à financer des infrastructures qui aident à résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin qu'un plus grand nombre de catégories de projets soient admissibles. En augmentant la part fédérale du partage des coûts des projets d'infrastructures publiques, le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie.

