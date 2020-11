Lancement du programme de remise de prix « les plus respectés au canada »





Les Canadiens choisiront une société par secteur ou groupe

TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - DART Insight and Communications a annoncé le lancement du Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada dans le cadre duquel des prix seront présentés aux sociétés les plus respectées par le public canadien dans divers secteurs.

À compter de novembre 2020, une société par secteur commercial national recevra le prix Les plus respectés au Canada. Pour la première année, les lauréats dans les catégories seront désignés chaque mois. Les résultats seront affichés sur le site Web du Programme qui a été lancé aujourd'hui www.canadasmostrespected.com.

Les prix sont décernés en fonction des résultats obtenus dans le cadre d'une vaste enquête représentative, scientifique et rigoureuse qui a été menée à l'échelle nationale auprès de Canadiens par l'un des fournisseurs de renseignements commerciaux et de données d'enquêtes les plus respectés au Canada, Maru/Blue (Public Opinion Research).

« Nous sommes heureux de lancer ce programme où ce sont les Canadiens qui choisissent le lauréat. On remet les prix sur la base de recherches publiques nationales indépendantes, et non de mises en candidature, de réponses écrites ou d'un processus de comité, a déclaré Jeff Munn, directeur général du programme de prix. Nous croyons que la mesure du niveau de respect fournit la donnée la plus précieuse pour les sociétés, surtout en ces temps difficiles. »

Le tout premier prix sera décerné le 26 novembre 2020 à la compagnie d'assurance-vie la plus respectée au Canada. Il sera ensuite remis en décembre à la banque de détail la plus respectée et en janvier au fournisseur de téléphonie cellulaire le plus respecté. Dans le cadre de l'enquête de mesure, tous les candidats figurant sur les listes sont choisis à partir de renseignements publics sur l'industrie. La méthodologie, le processus et les lauréats sont affichés sur le site Web.

Chacun des lauréats dans les catégories recevra une trousse de prix détaillée, un exemplaire du document de recherche nationale et un trophée personnalisé. Les lauréats auront accès au programme de remise de prix Les plus respectés au Canada, ce qui leur permettra de prolonger la célébration avec leurs employés, clients, dirigeants de société, actionnaires et intervenants. Le classement des résultats et les tableaux de données seront disponibles sur le site Web du programme de remise de prix lorsque tous les lauréats seront annoncés.

« Nos recherches continues ont révélé que les attaques incessantes contre l'authenticité de la vérité ont miné la confiance. Maintenant, le public utilise plutôt la mesure composite "respect" plutôt que le facteur "confiance" comme principal déterminant de la réputation d'une société, et cette reconnaissance change la donne », a affirmé Munn.

DART Insight and Communications Inc. (www.dartincom.ca) offre des services de communication et de formation sur les médias à l'intention des cadres supérieurs, et est propriétaire du Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada de DART Insight and Communications (www.canadasmostrespected.com). DART a été fondée par Victoria Ollers, experte en communications stratégiques, et John Wright, enquêteur chevronné.

