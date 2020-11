La TD s'engage dans un ambitieux plan d'action sur les changements climatiques et compte atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050





Mise sur pied du groupe Finance durable et Transitions d'entreprises pour appuyer les clients et promouvoir une croissance économique durable à long terme

Interdiction d'offrir des services financiers propres aux nouveaux projets pour des activités directement liées à l'exploration, à la mise en valeur ou à la production pétrolière et gazière dans le cercle polaire

TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX: TD) et (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui son engagement dans un plan d'action mondial sur les changements climatiques qui comprend une cible visant à atteindre des émissions de gaz à effet de serre (GES) nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050, conformément aux principes de l'Accord de Paris. La Banque a aussi mis sur pied des équipes dont le mandat sera de conseiller et d'appuyer les clients dans leurs efforts pour saisir les occasions que présente une économie à faibles émissions de carbone. Les mesures ambitieuses annoncées aujourd'hui appuient la stratégie fondée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de la Banque, qui tire parti des activités, du personnel et des ressources financières de la TD pour contribuer à favoriser une prospérité économique durable.

« Les changements climatiques constituent un important défi sur le plan de l'environnement et des affaires et exigeront des efforts considérables à long terme pour aider les économies dans leur transition réussie vers un avenir à faibles émissions de carbone », a affirmé Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. « Le plan d'action sur les changements climatiques de la TD se fonde sur un leadership environnemental de longue date pour positionner la Banque comme un joueur de premier plan dans les efforts à déployer afin d'assurer une croissance durable pour nos clients, les collectivités que nous servons et les économies que nous soutenons. »

Production de rapports et amélioration des méthodologies

Un des principaux aspects du plan d'action sur les changements climatiques de la TD est de mettre l'accent sur les analyses et mesures de données. La TD compte utiliser une approche propre au secteur pour accorder la priorité aux occasions de réduction des émissions de GES et les encourager dans chaque secteur. La Banque a mis sur pied le Centre d'expertise sur les enjeux ESG, qui regroupera des experts de l'ensemble de la TD et qui participera à ces efforts, investira dans la recherche et appuiera les progrès du milieu universitaire et l'innovation technologique. La TD s'est aussi jointe au Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) afin de contribuer au développement de méthodologies de comptabilisation du carbone pour les institutions financières à l'échelle mondiale.

Même si le chemin vers l'atteinte de la cible pour 2050 demeure incertain, la TD compte établir des niveaux de référence pour les émissions de GES à l'échelle de ses secteurs d'activité et activités de financement et travaillera en étroite collaboration avec ses clients alors qu'elle fixe ses objectifs provisoires de réduction des émissions de GES en prévision de 2050. La TD poursuivra ses interactions avec les gouvernements, organisations non gouvernementales, entreprises et autres groupes pour mettre au point et promouvoir les méthodologies de mesure et de suivi des émissions financées, ainsi que des stratégies de réduction des émissions de GES conformes aux chemins de transition fondés sur la science. La Banque fera état de ses progrès en la matière à compter de 2021.

Assurer l'avenir pour nos clients

La TD compte adopter une approche réfléchie pour comprendre les différents défis et occasions associés aux principaux secteurs. Afin d'appuyer ses clients, Valeurs Mobilières TD a mis sur pied le groupe Finance durable et Transitions d'entreprises qui leur offrira des services-conseils et du financement considérable axé sur la transition et la durabilité à l'échelle mondiale. Amy West, chef mondiale, Finance durable et Transitions d'entreprises, dirigera ce groupe.

« Dans tous les secteurs, des équipes de direction cherchent à obtenir des conseils de confiance afin d'affronter les défis et d'embrasser les occasions découlant des changements liés au climat en cours dans notre économie », a expliqué Bob Dorrance, président du Conseil, chef de la direction et président, Valeurs Mobilières TD. « Le nouveau groupe Finance durable et Transitions d'entreprises sera au coeur de nos efforts alors que nous collaborons avec les clients pour soutenir leurs plans de transition au moyen de conseils, de financement et de produits liés aux enjeux ESG. »

Interdiction dans l'Arctique

Le cercle arctique est un environnement unique et fragile, qui abrite des espèces protégées et revêt une importance cruciale pour les communautés autochtones locales. D'un point de vue climatique, cette région se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de notre planète, ce qui pose le risque d'une augmentation des émissions de GES et d'une accélération du réchauffement.

Compte tenu de ces faits, la TD n'offrira plus de services financiers propres aux nouveaux projets, y compris des services-conseils, pour des activités directement liées à l'exploration, à la mise en valeur ou à la production pétrolière et gazière dans le cercle polaire, notamment au sein de la Réserve faunique nationale de l'Arctique (RFNA).

Bilan des progrès réalisés

« Les annonces d'aujourd'hui renforcent le travail réalisé au fil des ans pour nourrir le changement au sein de la TD et partout où nous exerçons nos activités », a déclaré Norie Campbell, chef de groupe et chef du contentieux. « Nous comptons miser sur notre expérience pour redoubler nos efforts et, de concert avec les milliers de collègues dévoués de la TD, proposer de nouvelles approches et solutions créatives pour l'avenir. »

Voici des exemples du leadership environnemental affiché par la TD :

« Je félicite le Groupe Banque TD pour avoir franchi un pas dans l'amélioration de son rendement lié aux ESG, et je reconnais le rôle qu'il peut jouer en Amérique du Nord pour favoriser le développement durable et influer positivement sur le climat grâce à des mesures constructives. Ce ne sera pas une tâche facile, et cela exigera une action collective, cependant, je suis persuadé que le leadership de la TD inspirera d'autres entreprises nord-américaines à s'attaquer aux enjeux environnementaux et sociaux et à élaborer des solutions concrètes aux défis que posent les changements climatiques et le développement durable », a commenté Bruce Lourie, Ph. D, président, Ivey Foundation.

