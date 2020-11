Séance de photo/vidéo : Manuvie expose plus de 12 000 drapeaux canadiens pour rendre hommage à nos héros disparus





TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Une exhibition en l'honneur des membres des Forces armées canadiennes qui ont fait l'ultime sacrifice sera présentée du 4 au 11 novembre 2020 au siège social mondial de Manuvie à Toronto.

En signe de reconnaissance et de souvenir, et pour perpétuer une tradition qui lui tient à coeur pour la sixième année consécutive, Manuvie plantera plus de 12 000 drapeaux sur le parterre de son siège social au 200 Bloor Street East pour rendre hommage aux membres des Forces armées canadiennes qui sont tombés au combat durant la guerre et lors de missions de maintien de la paix. Cette année marque également le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et nous rappelle les efforts déployés par les Canadiens qui ont combattu et donné leur vie pour défendre et promouvoir la liberté, la démocratie et les droits de la personne.

Manuvie continuera de soutenir la Légion royale canadienne en encourageant les employés à acheter un coquelicot ou un masque sur le site Web de la Légion au lieu de faire un don dans les boîtes de dons habituellement accessibles sur place. Le mot-clic #ManuvieSeSouvient sera utilisé sur les réseaux sociaux de Manuvie pour soutenir et encourager cette initiative.

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur les lieux pour tourner des images ou des vidéos de l'exhibition de drapeaux entre le 3 novembre, de 10 h à 14 h, et le 11 novembre, de 10 h à 17 h, devront planifier leur visite en utilisant les coordonnées ci-après. Des porte-parole de Manuvie seront disponibles sur demande pour des entrevues, par téléphone ou virtuellement par vidéo.

Conformément aux directives du gouvernement, des mesures de distanciation physique appropriées seront mises en place sur les lieux et il n'y aura pas de cérémonie en direct cette année.

Quand : Du mercredi 4 novembre au mercredi 11 novembre, de 10 h à 17 h (HE)

Les représentants des médias doivent planifier leur visite en communiquant avec Jessica Tyler par téléphone au 416 428-5455 ou par courriel à l'adresse Jessica_tyler@Manulife.com. Où : Au 200 Bloor Street East, Toronto - Parterre du siège social mondial de Manuvie.

Les représentants des médias doivent utiliser l'entrée du St. Paul's Square. Des agents de sécurité iront à leur rencontre et les accompagneront jusqu'à l'exhibition des drapeaux. À votre arrivée, veuillez vous présenter en tant que représentant des médias étant donné qu'il n'y aura aucune personne-ressource de Manuvie sur place. Qui : Des porte-parole de Manuvie sont disponibles sur demande pour des entrevues téléphoniques ou virtuelles.

