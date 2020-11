Le secteur maritime a un emploi pour vous





QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie maritime (Comité sectoriel) en collaboration avec la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) tiennent pour une 2e année consécutive la Semaine de l'emploi maritime du 9 au 14 novembre. Cette offensive vise à faire la promotion des métiers maritimes afin de pourvoir les 4 000 emplois qui seront à combler dans l'industrie au cours des trois prochaines années.

Cette campagne 100 % virtuelle sera alimentée par des publications sur les médias sociaux du Comité sectoriel, de la Sodes ainsi que des différents joueurs du secteur maritime. Un test de connaissances visant à faire découvrir le secteur maritime sera également diffusé tout au long de la semaine.

L'industrie maritime est un secteur vital pour l'économie québécoise. Ce sont plus de 80 % de nos biens de consommation qui nous parviennent par navire. Le savoir-faire du Québec en matière de transport maritime et de logistique est reconnu à l'échelle mondiale.

Les emplois offerts sont diversifiés, bien rémunérés et les possibilités d'avancement sont multiples. L'industrie lance un appel aux jeunes qui cherchent un milieu stimulant, aux travailleuses et aux travailleurs qui aimeraient changer de carrière et à ceux et celles dont l'emploi a été affecté par la pandémie. Le secteur maritime a un emploi pour vous!

Pour plus d'informations sur les emplois offerts et les possibilités de carrières, nous vous invitons à nous suivre sur les médias sociaux : Facebook, Twitter et LinkedIn.

Vous pouvez également visiter les sites Web :

https://www.imq.qc.ca/ et http://www.csmoim.qc.ca/.

À propos de Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie maritime

Le Comité est un organisme sans but lucratif qui réunit à la même table les employeurs et les travailleurs de l'industrie maritime. Il veille depuis 2001 à mettre en oeuvre des projets visant le développement des ressources humaines et des compétences. Il a pour mission de faire la promotion des métiers et professions liés à l'industrie maritime afin de contribuer à la compétitivité des entreprises et à la croissance de l'emploi dans son secteur d'activité.

À propos de la Sodes

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement régional ou d'environnement.

SOURCE Société de développement économique du Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :