La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada annonce sa MaskerAide Nightingale 2020, événement virtuel qui aura lieu le 3 décembre pour soutenir et remercier le personnel infirmier du pays





Événement virtuel mettant en scène l'auteure-interprète Serena Ryder et d'autres artistes canadiens connus

Les recettes serviront à soutenir le personnel infirmier et la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada , notamment dans le cadre de son Fonds COVID-19

L'Organisation mondiale de la santé a désigné 2020 Année du personnel infirmier et des sages-femmes à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Florence Nightingale , fondatrice des soins infirmiers modernes

OTTAWA, ON, le 9 nov. 2020 /CNW/ - La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC), organisme de pointe qui contribue à doter le pays de soins de santé de calibre mondial en mobilisant des fonds pour faire progresser les études et les recherches infirmières, tiendra sa MaskerAide Nightingale 2020 le jeudi 3 décembre 2020. Cet événement virtuel vise à rendre hommage et à venir en aide au personnel infirmier durant la période cruciale que nous vivons. Les festivités débuteront à 19 h 30 HNE et proposeront une prestation en direct de l'auteure-compositrice-interprète canadienne primée Serena Ryder, ainsi que des prestations de Roberta Battaglia, lauréate d'un Golden Buzzer durant la 15e saison de l'émission America's Got Talent, et de l'étoile de TikTok Notorious Cree.

« En pleine pandémie, il est plus essentiel que jamais de soutenir et de remercier les infirmières et infirmiers qui travaillent sans relâche et risquent leur vie quotidiennement sur le front de la lutte contre la COVID-19, souligne Christine Rieck Buckley, directrice générale de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada. Nous déroulons le tapis rouge (virtuel) pour les infirmières et infirmiers de partout au pays et invitons tout le monde à se joindre à nous le 3 décembre pour rendre hommage à leur dévouement attentionné, en compagnie de grandes vedettes canadiennes et d'invités spéciaux. »

Animée par Traci Melchor, correspondante bien connue de l'émission ETALK, la MaskerAide Nightingale 2020 mettra à l'affiche des artistes canadiens talentueux et des témoignages émouvants des véritables vedettes de la soirée - les infirmières et infirmiers du pays. Les billets sont en vente à https://cnfmaskeraide.vfairs.com/fr; l'expérience peut être personnalisée par des forfaits comprenant des occasions de participer au financement des bourses d'études en sciences infirmières, des tarifs spéciaux pour étudiants, des sacs cadeaux et plus encore. De plus, la FIIC organisera des enchères en ligne comprenant aussi bien des vêtements et accessoires griffés que des voyages et d'autres articles à couper le souffle. La vente aux enchères débutera le jeudi 26 novembre et sera accessible à partir de la page d'inscription à l'événement.

Avec la MaskerAide Nightingale 2020, la FIIC transforme pour la première fois son gala annuel en événement virtuel - dans une mise en scène nationale qui mettra en vedette les milieux infirmiers du pays. Pour marquer le 10e anniversaire de son gala, la FIIC s'est fixée pour objectif de recueillir 500 000 $ en soutien du personnel infirmier, dont une partie sera versée au Fonds COVID-19 pour les infirmières et infirmiers. Lancé plus tôt cette année, ce fonds procure une aide immédiate au personnel infirmier, notamment sous forme de soutien en santé mentale et de formation, en plus d'appuyer les nouvelles recherches et la définition de pratiques exemplaires pour les futures pandémies.

La FIIC remercie Johnson & Johnson, commanditaire principal de la MaskerAide Nightingale 2020, ainsi que le commanditaire Platine Services aux Autochtones Canada pour leur soutien et leur engagement fort appréciés. Pour en savoir plus à propos de la FIIC, de la MaskerAide Nightingale 2020 et des possibilités de don, allez à https://cnfmaskeraide.vfairs.com/fr et suivez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram au moyen du mot-clic #CNFMaskerAide.

À propos de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC) contribue à doter le pays de soins de santé de calibre mondial en mobilisant des fonds pour faire progresser les études et la recherche infirmières et en reconnaissant l'excellence professionnelle de nos infirmières et infirmiers. En investissant dès maintenant dans les études, les recherches et la formation infirmières, nous nous préparons à relever les défis de santé de demain. Pour plus de renseignements sur les initiatives de la FIIC, y compris la campagne Vision 2020 qui explore 20 des principaux enjeux influant sur l'avenir des soins de santé au Canada, veuillez aller à https://cnf-fiic.ca/fr/.

SOURCE The Canadian Nurses Foundation

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :