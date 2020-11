BrainTale sécurise un premier tour de financement supérieur à 1 M ?





BrainTale, une société française innovante dédiée à l'optimisation de la prise en charge en routine clinique des patients atteints de lésions cérébrales avec son portefeuille de dispositifs médicaux numériques de quantification et de prédiction en neurologie et soins intensifs, annonce la finalisation de son premier tour de financement sécurisant plus de 1M ? de financements.

Le tour de table, qui comprend un prêt de Bpifrance, a rassemblé des investissements de Business Angels, emmenés par Angels Santé. Le tour de table comprend également Paris Business Angels, Femmes Business Angels et Arts & Métiers Business Angels, rejoints par des vétérans des industries medtech, pharmaceutiques et de l'investissement.

Julie Rachline, directrice générale commente « Cette première étape de financement est un premier pas majeur dans notre volonté de proposer des outils permettant des soins adaptés aux patients atteints de maladies neurologiques. Il permet la mise en oeuvre de notre stratégie de développement et de commercialisation ».

Créé en juillet 2018, la société commercialise un premier produit, brainQuant, marqué CE, solution SaaS permettant de quantifier les lésions cérébrales à partir de l'IRM de diffusion (imagerie par résonance magnétique). Les solutions de la société sont des dispositifs médicaux de mesures standardisées avec un contrôle qualité, associées à des algorithmes d'intelligence artificielle qui répondent à des questions médicales non satisfaites. BrainScore-coma, une solution SaaS combinant brainQuant à des alogorithmes d'intelligence artificielle pour prédire l'émergence du coma en soins intensifs après des lésions cérébrales graves devrait recevoir le marquage CE d'ici mi-2021. Ce produit est notamment issu d'essais cliniques prospectifs réalisées auprès de plus de 500 patients conduits par l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris).

Par ailleurs, BrainTale a reçu le Prix Coup de Coeur de l'Innovation de la Société Française de Radiologie décerné par Medicen (Pôle de compétitivité francilien), le SNITEM (Association Française des Professionnels des Dispositifs Médicaux) et la Société Française de Radiologie le 5 octobre 2020.

Un Comité Stratégique est constitué avec les nominations d'Éric Garnier, représentant Angels Santé, Julien Vandewalle, représentant Paris Business Angels, le professeur Louis Puybasset, chef du service d'anesthésie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP.Sorbonne Université), Julie Rachline, dirigeante de LallianSe & BrainTale et Vincent Perlbarg, président de BrainTale. Ces trois derniers ont cofondé l'entreprise avec les professeurs Lionel Velly, Damien Galanaud et Didier Cassereau

Vincent Perlbarg, Président, commente « Cette nouvelle gouvernance de l'entreprise nous permet d'accélérer notre croissance et d'attirer des talents. Nous sommes très heureux d'accueillir Eric et Julien au sein de notre comité stratégique dont l'expérience aidera BrainTale à préparer ses prochains jalons de création de valeur ».

Eric Garnier a 35 ans d'expérience dans la gestion des industries de santé et des dispositifs médicaux, acquise dans des entreprises internationales (BMS, Danaher) et a passé plus d'une décennie en expatriation à Londres, Singapour et Boston. Il est aujourd'hui conseiller et fait partie du bureau d'Angels Santé.

Membre du réseau Paris Business Angels, Julien Vandewalle a occupé des postes de direction au niveau international au sein de grands groupes Medtech et Pharma (Medtronic, Edwards, Eli Lilly), et est spécialisé dans le lancement commercial de produits de santé connectés.

À propos de BrainTale

BrainTale est une société innovante qui ouvre une nouvelle ère en médecine, offrant aux médecins des solutions de pronostic validées cliniquement pour la prise en charge des patients atteints de lésions cérébrales grâce à des mesures sensibles et fiables des altérations de la microstructure cérébrale. Les produits de BrainTale sont basés sur la compréhension des besoins médicaux, répondent aux attentes des professionnels de la santé et des patients et reposent sur plus de 15 ans de développement clinique notamment à l'AP-HP.

Certifié ISO: 13485: 2016, brainTale a lancé son premier produit brainQuant en mars 2020.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.braintale.fr

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 08:35 et diffusé par :