Projet de construction d'un tramway à Québec - Le rapport du BAPE est maintenant public





QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À la demande du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public aujourd'hui son rapport d'enquête et d'audience publique sur le Projet de construction d'un tramway à Québec. Ce mandat d'enquête a débuté le 6 juillet 2020. La commission d'enquête chargée de l'examen du dossier était formée des commissaires Antoine Morissette et Pierre Renaud ainsi que Corinne Gendron, qui agissait également à titre de présidente.

Le rapport contient une description détaillée du dossier, les préoccupations des participants, l'analyse de la commission ainsi que l'ensemble des constats et des avis qu'elle en dégage. Les points saillants sont également disponibles dans une fiche synthèse.

LA DISPONIBILITÉ DU RAPPORT

La version électronique du rapport se trouve ici. Considérant la situation actuelle entourant la COVID-19 et les mesures particulières applicables, seule la version électronique est disponible. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter le rapport sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE.

