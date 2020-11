Kashi* lance la campagne #PleinsDeVie avec Tessa Virtue afin d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs en matière d'alimentation consciente





MISSISSAUGA, ON, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Au cours de la dernière année, les Canadiens sont devenus plus conscients que jamais de ce qu'ils mangent. Bon nombre d'entre nous sont constamment tiraillés entre l'attrait des aliments réconfortants et le désir de manger plus sainement. Kashi* comprend que la vie peut parfois miner nos meilleures intentions, et c'est pourquoi elle lance une campagne de communication intégrée nommée #PleinsDeVie qui vise à rappeler aux Canadiens que de petits changements simples peuvent les aider énormément à rester fidèles à leurs intentions de s'alimenter de manière plus consciente. La campagne rejoindra les Canadiens dans les magasins, les réseaux sociaux et les médias traditionnels et mettra en vedette de nouveaux produits novateurs qui favoriseront de bonnes habitudes alimentaires. En collaboration avec Tessa Virtue, médaillée d'or et d'argent canadienne aux Jeux olympiques en danse sur glace, la campagne #PleinsDeVie aura comme mission de procurer une plus grande variété de délicieux ingrédients à base de plantes à plus de gens pour les aider à vivre sainement.

Maintenant que sa carrière en danse sur glace est derrière elle, Tessa passe au prochain chapitre de sa vie et étudie actuellement en vue d'obtenir un M.B.A. « Après tant d'années passées comme athlète organisée et dédiée, je fais de mon mieux pour trouver l'équilibre ces temps-ci. C'est certain que je me sens énergique quand je mange plus sainement et que je fais de l'exercice, mais il est aussi important d'incorporer certaines gâteries », mentionne Tessa Virtue, qui, avec son partenaire Scott Moir, est la patineuse artistique la plus décorée de l'histoire olympique. « Ce que j'aime de Kashi, c'est qu'il s'agit d'une gamme de produits faits d'ingrédients simples et naturels à base de plantes au goût excellent. Ainsi, il est facile de prendre de bonnes décisions. Que ce soit pour le petit déjeuner ou mes collations sur le pouce... Kashi est là pour moi. »

Aider les Canadiens à se sentir #PleinsDeVie

Vivre sainement signifie quelque chose de différent pour chacun. C'est pourquoi la campagne #PleinsDeVie adoptera des approches différentes envers les Canadiens afin de créer un lien significatif avec eux. En tant que visage de la campagne, Tessa Virtue figurera sur des affiches en magasin et dans les réseaux sociaux de Kashi. Elle animera également une séance sur Instagram Live à @tessavirtue17 ce mardi 10 novembre à 19 h. À cette occasion, elle nous donnera des conseils pour vivre de manière plus consciente et dévoilera sa recette personnelle du succès. La campagne intégrera également du contenu social #PleinsDeVie en continu, des vidéos positives et des éléments à acheter.

Ancrée dans des attentes réalistes

Les passionnés de cuisine d'aujourd'hui s'attendent à ce qu'une marque offre des produits sains, transformés au minimum et composés d'ingrédients reconnaissables. La marque Kashi répond à ses attentes grâce à sa gamme complète de céréales et de collations certifiées Projet sans OGM et exemptes de colorants artificiels. Les céréales et les barres collations Kashi regorgent de noix et de graines et sont délicieuses et faciles à savourer au quotidien.

« C'est une question d'alimentation positive », affirme Christine Jakovcic, vice-présidente, Marketing et nutrition, Kashi Canada. « Kashi offre des choix délicieux faits d'ingrédients simples et naturels pour aider les Canadiens à adopter des habitudes alimentaires saines et conscientes sans faire de compromis sur le goût. »

Des innovations pour encourager l'alimentation consciente

Maintenant que l'année 2021 est à nos portes, Kashi lance plusieurs nouveaux produits pour inspirer et aider les Canadiens à manger plus sainement. Voici un aperçu de ce que nous réservent les mois à venir. Comme tous les produits Kashi, les nouveautés suivantes sont certifiées Projet sans OGM.

Barres de céréales Tendre fournée Kashi * : une collation parfaite pour le matin ou l'après-midi. Sans colorants ni arômes artificiels, les barres de céréales Tendre fournée contiennent un mélange maison de 7 grains entiers qui fournit de 10 à 12 g de grains entiers dans chaque barre de 35 g. Ces barres de céréales sont végétariennes et faites d'ingrédients transformés au minimum et d'ingrédients naturels. Les enfants et les adultes adoreront la croûte tendre au beurre qui enrobe une vraie garniture offerte en deux saveurs :

Vous retrouverez ces nouveaux produits dès janvier 2021, ainsi que les produits Kashi actuels dans toutes les grandes épiceries et les entrepôts-clubs du Canada.

Partagez votre parcours

Kashi est reconnue depuis longtemps pour ses produits à base de plantes, et la campagne #PleinsDeVie et les nouveaux produits Kashi remplis de noix, de graines et de grains nous rappellent amicalement à quel point il est facile d'améliorer nos habitudes alimentaires. Nous invitons les Canadiens à partager leur parcours vers une alimentation consciente dans les réseaux sociaux avec le mot-clic #PleinsDeVie. Pour découvrir d'autres activités liées à la campagne, suivez Kashi Canada sur Facebook, Instagram et YouTube, ou rendez-vous sur www.kashi.ca pour obtenir plus de détails.

« Kashi nous aide à faire de bons choix, poursuit Mme Jakovcic. Après tout, plus Kashi met de bonnes choses dans ses produits, plus vous en retirez les bienfaits. Voilà vraiment de quoi manger avec le sourire. »

À PROPOS DE KASHI CANADA

Fondée en 1984, Kashi s'est donné comme mission d'aider les gens à atteindre une santé éclatante grâce à une alimentation positive. À titre de pionnière d'un mode de vie naturel, Kashi est fermement résolue et s'engage à améliorer la santé des gens et de notre planète. En offrant des solutions nutritives plus saines, mais tout aussi savoureuses, Kashi inspire les gens et appuie leurs efforts en vue d'une santé et d'un bien-être optimaux, en les soutenant dans leur cheminement vers un mode de vie sain. Kashi encourage les gens à atteindre leur plein potentiel. Pour en savoir plus sur la mission de Kashi au fil des 30 dernières années, ses activités en matière de durabilité, ses valeurs et ses racines, visitez la page Ce que nous croyons sur notre site Kashi.ca. Ensuite, rejoignez la communauté virtuelle Kashi sur le site Kashi.ca, sur Twitter / Instagram (@Kashi_CA), sur YouTube (Kashi Canada) ou sur Facebook (www.facebook.com/canadakashi).

