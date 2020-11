Le port de Johnstown et LOGISTEC renouvellent leur partenariat de manutention de cargaisons pour soutenir les économies locale, nationale et mondiale





JOHNSTOWN, ON, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le port de Johnstown et LOGISTEC Arrimage (Ontario) inc. (« LOGISTEC ») ont renouvelé leur partenariat de manutention de cargaisons pour les dix prochaines années. Ce partenariat fructueux, par le biais de l'équipe de Rideau Bulk de LOGISTEC, se poursuit depuis 25 ans. Les experts de LOGISTEC et le port de Johnstown ont travaillé ensemble pour fournir des services de manutention de cargaisons inégalés à leurs clients et à leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement sur le fleuve du Saint-Laurent. Le terminal se spécialise dans les composantes d'éoliennes pour desservir les parcs éoliens du sud de l'Ontario, dans les produits d'acier de grandes dimensions ainsi que dans une grande variété de marchandises en vrac dont le sel de voirie. Les produits arrivent au port, via la voie maritime du Saint-Laurent, en provenance du monde entier et ils sont distribués aux commerces et aux municipalités locales. En renouvelant leur partenariat, LOGISTEC et le port de Johnstown s'engagent à continuer de fournir des services novateurs aux clients locaux, nationaux et internationaux, avec un accès fiable et compétitif pour soutenir le commerce intérieur et extérieur.

« Travailler avec des entreprises locales et régionales est très stimulant pour nous », a expliqué Robert Daley, directeur général du port de Johnstown, « puisque nous aidons l'économie locale et régionale à croître en créant de nouvelles solutions logistiques et en améliorant l'empreinte énergétique de plusieurs clients. Continuer d'avoir LOGISTEC comme notre opérateur expert de terminal solidifie notre position en tant que porte d'entrée importante le long du fleuve Saint-Laurent ».

« Nous avons bâti une relation solide avec le port de Johnstown et cela nous a permis d'intégrer complètement nos opérations, et nous développerons davantage de services à valeur ajoutée dans les années à venir. Nous sommes fiers de continuer à fournir à nos clients les services d'approvisionnement intégrés auxquels ils s'attendent, aujourd'hui et pour le futur », a dit Rodney Corrigan, président de LOGISTEC.

À propos du port de Johnstown

Le port de Johnstown est situé stratégiquement sur la voie maritime du Saint-Laurent, à 100 kilomètres au sud d'Ottawa, à 330 kilomètres à l'est de Toronto et à 208 kilomètres à l'ouest de Montréal. Il est aussi situé à la jonction de deux autoroutes ontariennes majeures, soit les autoroutes 401 et 416 (Autoroute commémorative des anciens combattants) et sur le corridor ferroviaire Toronto-Montréal, procurant ainsi au port plusieurs façons d'accéder aux marchés de l'est et de l'ouest du Canada. Le pont international avoisinant permet un accès facile à l'État de New York. Le port est bien positionné pour profiter des occasions de développement économique de la région.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 38 installations portuaires et 64 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN services environnementaux inc. et de FER-PAL Construction Ltd.

