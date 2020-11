Avis aux médias - Les données de la SCHL sur les mises en chantier d'habitations seront diffusées le 17 novembre





OTTAWA, ON, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Les données sur les mises en chantier d'habitations de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) seront disponibles le mardi 17 novembre 2020, à 8 h 15 (HE). Pour connaître toutes les dates de diffusion à venir, veuillez consulter notre calendrier des communiqués et rapports.

À compter de ce mois-ci, nous diffuserons nos données et notre communiqué mensuels sur les mises en chantier d'habitations le onzième jour ouvrable. Nous cherchons toujours à améliorer nos produits et la façon dont nous diffusons les principales données et analyses sur le marché de l'habitation. Ce changement nous permettra d'offrir un ensemble complet de données en même temps, plutôt que de diffuser des données provisoires à une date antérieure.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

