/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden annoncera un financement dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme pour le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta/





Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport), réitérera l'engagement du gouvernement du Canada pour des projets de lutte contre le racisme lors d'une annonce.

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2020 /CNW/ - Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport), mettra en valeur 13 projets qui visent à s'attaquer au racisme systémique et à la discrimination dans les sports et les loisirs ainsi qu'à la haine en ligne au cours d'une annonce virtuelle lundi. Il fera l'annonce au nom de l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse. L'honorable Jim Carr, représentant spécial du premier ministre pour les Prairies, sera également présent.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

ACTIVITÉ : Annonce dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme

DATE : Le lundi 9 novembre 2020

HEURE : 12 h à 12 h 30

L'annonce sera diffusée en continu sur la page Facebook de Patrimoine canadien.

POUR LES MÉDIAS

Les journalistes souhaitant y participer par téléconférence peuvent composer le 1-866-805-7923 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 613-960-7518 et entrer le code d'accès 2426791#.

Suivez-nous sur Twitter : @Patrimoinecdn, @soistoimeme_ca, @SportCanada_Fr, @VivezlaCapitale.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :