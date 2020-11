Situation du français au Québec : Une majorité de Québécois se disent préoccupés et souhaitent un renforcement de la législation révèle un sondage Léger





MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et la Fondation Lionel-Groulx dévoilent aujourd'hui, par le biais d'une vidéo, les résultats inquiétants d'un sondage sur l'état du français au Québec, réalisé par la firme Léger du 4 au 6 septembre dernier, auprès d'un échantillon représentatif de 1 011 Québécois

Si 59% des répondants estiment que la situation du français au Québec s'est dégradée depuis les 10 dernières années, 62% des Québécois se montrent pessimistes face à l'avenir de celle-ci. Chez les francophones, les données nous indiquent que pas moins de 71% de la population se dit préoccupée.

Dans ce contexte, le sondage exprime clairement la position d'une majorité de Québécois: 67% sont d'accord pour adopter ou renforcer des lois afin d'améliorer la situation du français au Québec. Fait à noter, ce constat est partagé par toutes les générations, notamment par une majorité de jeunes âgés entre 18 et 34 ans (56%). Chez les francophones, ce sont 77% d'entre eux qui souhaitent consolider ces mesures. Par ailleurs, dans le cadre du sondage, le niveau d'accord des Québécois sur plusieurs enjeux spécifiques touchant notamment à la francisation des nouveaux arrivants, la langue de travail, l'affichage et les institutions a été mesuré : les résultats qui en découlent sont sans équivoque.

Les deux organisations, issues de la société civile, appellent le gouvernement à déposer sans délais son plan d'action pour répondre à la demande des Québécois sondés qui indiquent que le Québec souhaite ardemment protéger sa langue officielle en adoptant des mesures structurantes. Dans un contexte où le gouvernement actuel en est déjà à la moitié de son mandat, elles exhortent que celui-ci dépose rapidement son plan d'action promis pour répondre aux attentes des citoyens .

« Alors que le gouvernement actuel songe à renforcer et à modifier certaines lois concernant la langue officielle du Québec, ces données montrent clairement qu'il a raison de vouloir faire des changements majeurs et qu'il a toute la légitimité d'aller en ce sens. » affirme Mme Thérèse David, présidente par intérim du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

« Les données de cette enquête sont sans équivoque : les Québécois, et notamment les jeunes, sont inquiets à propos de l'avenir du français. Notre sondage montre qu'ils demandent à leur gouvernement de légiférer dans plusieurs domaines pour assurer la pérennité de leur langue » a conclu Myriam D'Arcy, directrice générale de la Fondation Lionel-Groulx.

Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

Créée en 1956, la Fondation Lionel-Groulx a pour mission d'oeuvrer au développement et au rayonnement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture.

