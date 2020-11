Une entreprise de Coaticook contribue à la relance économique du Québec - Cabico investit 17 M$ dans ses infrastructures





COATICOOK, QC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cabico, le plus important fabricant de meubles intégrés haut de gamme sur mesure au Canada, annonce un investissement de 17 M$ dans la modernisation technologique de ses équipements. En plus de créer plusieurs emplois dans la région estrienne, ce projet d'envergure améliorera l'efficacité de l'entreprise québécoise grâce à un agrandissement de 52?000 pi2 des installations de leur usine de Coaticook auxquelles seront ajoutées des innovations de pointe.

L'automatisation des systèmes de production décuplera la précision dans le processus de fabrication des meubles intégrés : de l'ajustement des dimensions des produits à leur coupe jusqu'à l'usinage des pièces, l'ensemble de la conception sera à la fine pointe de la technologie. À cela s'ajoute l'augmentation de 50 % de la capacité de production de l'entreprise notamment grâce à la limitation de la manipulation des pièces lourdes, donc un environnement plus sécuritaire pour ses employés, puisque celles-ci seront désormais manipulées par des robots.

L'investissement en bref

-- La transformation numérique et technologique des installations concerne notamment l'implantation d'un nouveau système d'information qui facilitera l'intégration des données sur toute la chaîne de valeur, de la conception à la fabrication, ainsi que la relation avec les clients grâce à l'environnement convivial et intuitif des nouveaux outils numériques mis à leur disposition.

-- Les systèmes d'information dirigeront tout un processus automatisé avec des équipements à la fine pointe de la technologie qui seront abrités sous un agrandissement majeur des installations actuelles, totalisant 200?000 pi2 au site de Coaticook.

Un contexte favorable

Grâce à cet investissement, Cabico pourra continuer à se démarquer et à renforcer son leadership en saisissant les occasions que lui offre le contexte actuel favorable du marché immobilier et en poursuivant l'accroissement de ses parts de marché aux États-Unis, lesquelles représentent plus de 70 % de ses ventes.

Une vision de hauts standards

Amorcé depuis 2019, cet investissement poursuit plusieurs objectifs. Non seulement il permettra d'augmenter les standards de qualité déjà élevés de Cabico, mais il optimisera les ressources matérielles autant que la main d'oeuvre. La robotisation des installations ne nécessitera pas de restructuration de l'entreprise et sera bénéfique pour l'ensemble des spécialistes à l'emploi de Cabico avant tout grâce à l'amélioration de son efficacité opérationnelle. Le tout joint à la création d'emplois spécialisés dans des domaines techniques affirme une fois de plus le rôle majeur de l'entreprise dans le domaine de la fabrication sur mesure.

Citations

« Cabico est non seulement un leader dans le domaine de la fabrication d'armoires sur mesure et de meubles intégrés, mais aussi dans la relance économique du Québec. Je suis extrêmement fier de contribuer à celle-ci en ces temps incertains en raison de la pandémie. Pour moi, investir dans une entreprise d'ici et faire rayonner notre expertise au-delà des frontières demeurent une priorité. Tous les investissements faits dans nos usines ont pour but ultime de toujours offrir un produit personnalisé de grande qualité à nos clients, en s'assurant de créer un environnement de travail sécuritaire et stimulant pour nos employés. »

-Alain Ouzilleau, président de Cabico

À propos de Cabico

Plus important fabricant d'armoires sur mesure et de meubles intégrés haut de gamme au Canada, Cabico se distingue depuis plus de 35 ans, par son approche humaine, l'excellence de son savoir-faire et la créativité de ses 700 spécialistes et artisans. Avec ses usines situées à Coaticook au Québec et à St. Catharines en Ontario, totalisant 360?000 pi2, l'entreprise est un leader dans l'industrie et se démarque à travers l'Amérique du Nord. De la rencontre entre le designer et le client à la dernière touche de l'artisan-ébéniste, la dimension humaine est au coeur de chaque projet, lequel est bonifié par des équipements à la fine pointe de la technologie. Cette approche unique préserve la précision et la grande qualité de la fabrication artisanale de meubles qui font la satisfaction de chaque client.

SOURCE Groupe Cabico

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 07:15 et diffusé par :