Docebo acquiert forMetris afin d'étendre ses capacités en mesure d'impact des formations





Docebo Inc. ("Docebo" ou "Entreprise") (TSX: DCBO) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de forMetris Société par Actions Simplifiée ("forMetris"), une plate-forme SaaS leader de l'évaluation de l'impact de la formation. Basée à Paris, France, forMetris fournit un service d'évaluation de la formation à travers un ensemble riche d'outils d'enquête; à plus de 500 équipes de formations, en 16 langues, dans 120 pays. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été révélés.

Les Learning Management Systems ("LMS") se concentrent sur la fourniture de formations personnalisées et pertinentes, alors que l'étude d'impact est centrée sur des capacités de reporting qui permettent de suivre l'efficacité des formations et de la rétention de la connaissance. Fondée en 2004, forMetris est un leader du marché de la mesure de l'impact des programmes de formation, grâce à la capture de réponses qualitatives à travers des fonctions d'enquête automatisées. Les résultats des enquêtes sont ensuite confrontés à un benchmark sectoriel qui établit dans quelle mesure les apprenants ont retenu les connaissances, et aide à déterminer le bénéfice d'un programme de formation.

Docebo a déjà développé des intégrations natives avec la plate-forme forMetris et lancera cette nouvelle offre produit sous le nom de Docebo Learning Impact, disponible au sein de la gamme de produits Docebo; ou bien en solution standalone qui fonctionnera avec les meilleurs LMS du marché. L'ajout de Docebo Learning Impact fait progresser le portefeuille produit de l'Entreprise et lui permet de fournir les solutions optimales tout au long du cycle de formation.

L'équipe forMetris à Paris ainsi que son fondateur et PDG Laurent Balagué rejoindront Docebo."Laurent et moi sommes des entrepreneurs qui ont tous les deux des visions pionnières dans le secteur de l'apprentissage, et je suis excité que ce rêve partagé devienne une occasion de créer la rupture dans cet espace, ensemble." a affirmé Claudio Erba, CEO de Docebo. "Nous considérons que la plate-forme forMetris est un ajustement idéal pour Docebo, et représente une capacité que nos clients recherchent. En étendant notre présence avec un bureau en France, nous sommes heureux d'avoir une présence locale afin de servir ce qui est l'un des plus grands marchés pour le learning en Europe."

Les principales capacités de Docebo Learning Impact inclueront:

Des questionnaires prêts à l'emploi optimisés afin d'impliquer et de motiver les apprenants à répondre plus fréquemment que pour d'autres moteurs d'enquête

Un système de reporting intégré avec benchmarking sectoriel de plus de 5 millions de questionnaire: les parties prenantes à la formation comprennent immédiatement quels sont les domaines à améliorer.

Des données propriétaire afin d'améliorer l'IA Docebo et de fournir de meilleures expériences d'apprentissage.

Des plans d'action "next-step" pour comprendre comment améliorer de manière pratique les différentes composantes de chaque programme de formation des clients.

A propos de Docebo

Docebo redéfinit la manière dont les organisations apprennent en appliquant les nouvelles technologies au marché du système de gestion d'apprentissage en entreprise traditionnel. Docebo fournit une plate-forme facile à utiliser, hautement configurable, intégrant des capacités complètes, conçues pour faire en sorte que les clients d'une organisation, ses partenaires ou ses employés adorent leur expérience d'apprentissage.

Information Prospective

Ce communiqué peut contenir des informations dite "prospectives" et des déclarations "prospectives" (nommées de manière collective "information prospective") au sens des lois applicables sur les titres et valeurs mobilières. Cela inclut, sans limitation, les déclarations concernant l'impact attendu de l'acquisition de forMetris pour l'Entreprise, les avantages des nouvelles offres produit de l'Entreprise, et le fait que les acquisitions étendront la présence sur le marché de l'Entreprise.

Cette information prospective est fondée sur nos opinions, estimations et hypothèses qui, bien que considérées par l'Entreprise comme appropriées et raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont sujettes à des risques connus et inconnus, des incertitudes, suppositions et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats véritables, le niveau de l'activité, la performance ou les réalisations soient matériellement différents de ceux exprimés ou évoqués par l'information prospective; ce qui inclut de manière non exhaustive les risques que la société achetée n'ait pas les performances attendues, celui que l'Entreprise ne sera pas en mesure d'intégrer avec succès la société achetée, et autres facteurs discutés de manière plus détaillée dans la section "Risk Factors" de notre "Annual Information Form", disponible dans notre profil sur SEDAR à www.sedar.com; et doivent être considérés avec attention par de potentiels investisseurs.

Si un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les opinions, estimations et hypothèses fondant l'information prospective se révèlent incorrectes, les résultats véritables ou des évènements futurs pourraient matériellement différer de ceux anticipés par l'information prospective. Bien que nous ayons identifiés des facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats effectifs sont matériellement différents de ceux contenus dans l'information prospective, il pourrait exister d'autres facteurs de risque non connus par nous, ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas matériels; et qui pourraient également causer une différence matérielle entre résultats effectifs ou futurs et ceux exprimés dans l'information prospective.

Il ne peut y avoir d'assurance que ladite information se révèlera précise, étant donné que les résultats effectifs et les évènements futurs pourraient matériellement différer de ceux anticipés par l'information. Aucune déclaration prospective n'est une garantie de résultats futurs. De même, vous ne devriez pas placer une confiance indue dans l'information prospective, qui parle seulement d'une situation à une date donnée. L'information prospective contenue dans ce communiqué représente nos attentes à la date spécifiée dans le communiqué, et est susceptible de changer après cette date. Cependant, nous déclinons toute intention ou obligation à entreprendre une mise à jour ou révision de l'information prospective, que cela soit en réponse à une nouvelle information, des évènements futurs, ou autre; à l'exception de ce que demande les lois applicables en matière de titres et de valeurs mobilières.

Toute l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément concernée par la mise en garde qui précède.

