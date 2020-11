CareRx continue d'afficher d'excellents résultats pour le troisième trimestre de 2020





TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - CareRx Corporation (« CareRx » ou « la Société ») (TSX: CRRX), principal fournisseur canadien de services de pharmacie spécialisée pour les personnes âgées, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2020.

Faits saillants du troisième trimestre 2020

(Toutes les augmentations en pourcentage sont comparées au troisième trimestre de 2019)

Accélération de l'intégration des activités de Remedy's, y compris le début de la consolidation de certains centres de traitement, l'intégration du site étant maintenant prévue pour la fin du quatrième trimestre de 2020, en avance sur le calendrier;

Augmentation du nombre moyen de lits utilisés de 58 % pour atteindre 49 344;

Croissance de 45 % des revenus provenant des opérations poursuivies, qui sont passés à 45,6 millions de dollars;

Croissance de 37 % du BAIIA ajusté 1 tiré des opérations poursuivies, qui est passé à 3,8 millions de dollars;

tiré des opérations poursuivies, qui est passé à 3,8 millions de dollars; Réduction de 14,5 % des coûts de l'entreprise;

Lancement de « Pharmacy at Your Door » pour tirer parti du pouvoir de l'entreprise comme pharmacie institutionnelle de premier ordre et de ses capacités technologiques pour des marchés potentiels.

Faits saillants postérieurs au trimestre

Renforcement de l'équipe de la haute direction par l'ajout de Puneet Khanna , vétéran de l'industrie, au poste de vice-président principal, Développement des affaires;

, vétéran de l'industrie, au poste de vice-président principal, Développement des affaires; Cession d'une filiale en propriété exclusive inactive (une société à charte antérieure à 1954) pour un produit brut de 1,5 million de dollars.

« Le troisième trimestre de 2020, le premier trimestre complet depuis l'acquisition de Remedy's, a été une autre excellente période pour notre entreprise, tant du point de vue opérationnel que financier, a déclaré David Murphy, président et chef de la direction de CareRx. L'intégration des activités de Remedy's se déroule plus rapidement que prévu; on s'attend maintenant à ce qu'elle soit terminée d'ici la fin de l'année. Nous prévoyons commencer à réaliser des synergies importantes au cours du premier trimestre de la prochaine année. »

« CareRx s'est taillé une place formidable en tant que chef de file du secteur au Canada. Nous demeurons centrés sur l'exécution de notre stratégie en tirant parti de nos capacités et de notre culture axée sur la clientèle pour obtenir de nouveaux contrats, tout en continuant de rechercher des occasions d'acquisition pour renforcer notre proposition de valeur, élargir notre plateforme nationale et générer d'autres efficiences opérationnelles. L'année 2021 promet d'être une année productive à cet égard. »

RÉSULTATS FINANCIERS

Principales données financières

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action et les pourcentages) Pour les trimestres clos

le 30 septembre Pour la période

de neuf mois close

le 30 septembre

2020 2019 2020 2019

$ $ $ $ Revenus de la pharmacie spécialisée 45 633 31 397 115 808 92 420









BAIIA 1 ajusté de la pharmacie spécialisée 4 892 4 038 11 932 11 083









Marge du BAIIA ajusté de la pharmacie spécialisée 10,7 % 12,9 % 10,3 % 12,0 %









Charges du siège social 1 052 1 231 3 222 4 175 BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies 3 840 2 807 8 710 6 908 Marge du BAIIA ajusté des activités poursuivies 8,4 % 8,9 % 7,5 % 7,5 % BAIIA ajusté 3 840 2 690 8 710 9 378









Par action - de base et dilué2 0,17 $ 0,25 $ 0,46 $ 0,89 $ Marge du BAIIA ajusté 8,4 % 6,7 % 7,5 % 7,6 %









Perte nette (6 407) (3 501) (15 241) (10 368) Par action - de base et dilué2 (0,28 $) (0,33 $) (0,81 $) (0,98 $)









Trésorerie fournie par (utilisées dans) les activités 1 525 2 322 (2 590) 4 962









Total de l'actif 153 104 131 217 153 104 131 217 Passif total 140 033 150 149 140 033 150 149









1 Voir « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous. 2 Le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action sont fondés sur le bénéfice ou la perte attribuable aux actionnaires de CareRx Corporation.

Les revenus tirés des activités poursuivies pour le troisième trimestre de 2020 ont augmenté de 45,3 % pour s'établir à 45,6 millions de dollars, alors qu'ils s'élevaient à 31,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2019. Cette augmentation est attribuable à l'acquisition de Remedy's en mai 2020, qui a généré des revenus de 15,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2020. Cette augmentation a été légèrement contrebalancée par l'incidence de certaines modifications à la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario (« LRMO ») qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 (les « modifications à la LRMO ») et par une légère réduction temporaire, liée à la COVID-19, du nombre moyen de lits utilisés au cours du troisième trimestre de 2020.

Pour le troisième trimestre de 2020, le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies a augmenté de 36,8 % pour s'établir à 3,8 millions de dollars, comparativement à 2,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2019. L'augmentation est attribuable à l'ajout des activités de Remedy's et à une réduction des charges du siège social. Les activités de Remedy's comptent pour 1,2 million de dollars du BAIIA ajusté au troisième trimestre de 2020. L'incidence nette des modifications à la LRMO a été une réduction du BAIIA ajusté de 0,3 million de dollars, qui a été entièrement compensée par une diminution des coûts de la société de 14,5 % à 1,1 million de dollars, comparativement à 1,2 million de dollars pour la même période l'année précédente, et d'autres économies de coûts d'exploitation de 0,2 million de dollars.

Activités abandonnées

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2019, la Société a cédé les actifs d'exploitation de ses activités de pharmacie de détail à Grande Prairie, en Alberta, et à Medicine Hat, en Alberta, ainsi que ses activités des centres chirurgicaux et médicaux. Le 1er janvier 2020, la Société a cédé ses activités d'orthèses de performance. Les résultats de ces opérations ont été inclus dans les activités abandonnées de l'état consolidé des résultats et du résultat global.

Les revenus et le BAIIA ajusté liés aux activités abandonnées pour le trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2020 ont tous été nuls, comparativement à 8,9 millions de dollars et à une perte de 0,1 million de dollars, et à respectivement 31,0 millions de dollars et 2,5 millions de dollars, pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent.

Réduction de la taille du conseil d'administration

Pour atteindre l'objectif de la Société de réduire la taille de son conseil d'administration, John Ewing a accepté de démissionner de son poste d'administrateur de la Société, à compter du 5 novembre 2020.

« John a joué un rôle crucial en aidant CareRx à traverser une période importante de son histoire et à atteindre un certain nombre d'objectifs qui ont considérablement renforcé l'organisation, a déclaré Kevin Dalton, président de CareRx. Non seulement il a énormément aidé CareRx à solidifier sa situation financière pour assurer son succès futur, mais il a aussi joué un rôle déterminant dans le recrutement de nouveaux administrateurs et l'amélioration de la qualité globale du conseil d'administration. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier John pour son importante contribution à l'entreprise et je lui souhaite un franc succès dans ses projets. »

« Je suis fier d'avoir eu l'occasion de participer à l'histoire de CareRx et d'avoir contribué à l'impressionnante transformation de l'entreprise au cours des deux dernières années, a déclaré M. Ewing. Grâce à un conseil d'administration renforcé et à une équipe de gestion exceptionnelle, j'ai confiance dans les perspectives de croissance et de succès de l'entreprise au cours des mois et des années à venir. »

Conférence téléphonique

CareRx tiendra une conférence téléphonique au cours de laquelle elle fera une présentation pour parler de ses résultats financiers du troisième trimestre demain, vendredi 6 novembre 2020 à 8 h 30 (HE).

Informations d'accès téléphonique

Pour accéder à la conférence téléphonique par téléphone, composez le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191. Veuillez vous connecter environ 15 minutes avant le début de l'appel pour garantir la participation. Les participants à la conférence téléphonique par téléphone peuvent visionner la présentation de diapositives en accédant à la diffusion Web en ligne (voir les instructions ci-dessous) et en choisissant l'option Audio sans diffusion en continu.

Informations d'accès à la webdiffusion

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique, y compris la présentation de diapositives, sera disponible sur la page Événements et présentations de la section Investisseurs du site Web de la Société ( https://carerx.ca/presentations/ ). Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant la conférence téléphonique afin de garantir un temps suffisant pour tout téléchargement de logiciel pouvant être nécessaire pour rejoindre la webdiffusion. Pour afficher la webdiffusion avec présentation de diapositives, veuillez choisir l'option Real Streaming Audio ou Windows Streaming Audio.

La webdiffusion avec présentation de diapositives sera archivée pendant 90 jours sur la page Événements et présentations de la section Investisseurs du site Web de la Société ( https://carerx.ca/presentations/ ).

Pour plus d'informations, veuillez consulter les documents complets de la société sur le site https://www.carerx.ca .

À propos de CareRx Corporation

CareRx (auparavant Centric Health Corporation) est le principal fournisseur de services de pharmacie spécialisée pour les personnes âgées au Canada. Nous servons environ 50 000 résidents, dans plus de 900 collectivités pour aînés et autres collectivités, comme des centres de soins de longue durée, des maisons de retraite, des établissements d'hébergement avec services et des foyers de groupe. Nous sommes une organisation nationale dotée d'un vaste réseau de centres de traitement de commandes pour pharmacie situés stratégiquement partout au pays. Ce réseau nous permet de livrer les médicaments rapidement et de façon rentable ainsi que de réagir rapidement aux ajustements courants dans la gestion des médicaments. Nous utilisons la meilleure technologie qui soit pour automatiser la préparation et la vérification des emballages de médicaments multidoses conformes, permettant d'assurer les plus hauts niveaux de sécurité et d'observance pour les personnes qui ont des pharmacothérapies complexes. Nous jouons un rôle actif en collaborant avec nos partenaires exploitants de foyers pour promouvoir la santé des résidents, la formation du personnel, ainsi que la qualité et l'efficacité du système de médicaments.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des déclarations concernant la stratégie commerciale de la Société, des plans et autres attentes, des croyances, des buts, des objectifs, des informations et des déclarations concernant d'éventuels événements. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi d'expressions à caractère prospectif comme « pouvoir », « vouloir », « devoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « s'attendre à » ou des expressions semblables qui laissent présager des résultats ou des événements futurs. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont basées sur les informations actuellement à la disposition de la direction.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui peuvent mener à des résultats réels qui diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces déclarations. Les facteurs qui pourraient causer de telles différences comprennent l'exposition de la Société à la réglementation gouvernementale et au financement et sa dépendance à cet égard, les exigences de liquidité et de capital de la Société, l'exposition à une épidémie ou à une pandémie, la nature hautement concurrentielle du secteur dans lequel la Société évolue, le recours à des contrats avec des clients importants et d'autres facteurs de risque décrits de temps à autre dans les rapports et documents d'information déposés par la Société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada. Ces facteurs et d'autres doivent être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives de la Société. En raison de ce qui précède et d'autres facteurs, rien ne garantit que les résultats futurs ainsi que les niveaux d'activité ou de réalisations ne seront pas différents et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des déclarations prospectives. Les facteurs qui sous-tendent les attentes actuelles sont dynamiques et sujets à changement.

Mesures non conformes aux IFRS

Ce communiqué de presse comprend certaines mesures qui n'ont pas été préparées conformément aux IFRS telles que le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge de BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et, par conséquent, les actionnaires sont avisés qu'elles ne doivent pas être considérées comme des substituts au résultat net déterminé selon les IFRS. Il est peu probable que les mesures non conformes aux IFRS présentées soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

La Société définit le BAIIA comme le bénéfice net avant les produits financiers et charges financières, la charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat, l'amortissement. Le BAIIA ajusté est défini comme le BAIIA avant les coûts de transaction et de restructuration, la variation de la juste valeur du passif de contrepartie conditionnelle, les dépréciations, la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés, le gain sur la cession d'immobilisations corporelles et la charge de rémunération fondée sur les actions. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté divisé par les revenus. Le BAIIA ajusté par action est défini comme le BAIIA ajusté divisé par la moyenne pondérée des actions en circulation, de base et après dilution. La Société estime que le BAIIA ajusté est une mesure financière efficace puisqu'il mesure les flux de trésorerie d'exploitation que la Société peut utiliser pour financer les besoins en fonds de roulement, rembourser les intérêts et le capital de sa dette et financer les initiatives de croissance futures. Les ententes que la Société a conclues avec ses prêteurs comportent certains engagements en matière de rendement financier qui utilisent le BAIIA ajusté comme élément clé du calcul des engagements. Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS.

