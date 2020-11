La bûche parfumée au mélange de 11 fines herbes et épices de PFK arrive au Canada





Laissez-vous envahir par l'esprit des Fêtes. Procurez-vous les bûches au parfum exquis (et les plus vendues) avant qu'elles ne s'envolent (offertes en quantités limitées).

VAUGHAN, ON, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Oubliez les châtaignes grillées sur le feu, car la célèbre bûche parfumée au poulet frit au mélange de 11 fines herbes et épices de PFK arrive au Canada le 9 novembre prochain. Inspirée de la Recette secrète du Colonel, la bûche offerte en série limitée par Enviro-LogMD sera vendue dans les magasins Canadian Tire partout au pays et en ligne.

« Les hivers canadiens et les feux de foyer vont de pair, comme le duo légendaire du baril de poulet PFK et sa sauce, déclare Samantha Redman, directrice principale du marketing, PFK Canada. C'est la chaleur réconfortante d'un feu de bois et l'arôme délicieux de notre poulet frit de renommée mondiale qui font de la bûche parfumée au mélange de 11 fines herbes de PKF une source de confort tout en nous mettant l'eau à la bouche. »

La bûche parfumée au mélange de 11 fines herbes et épices de PFK sera offerte au Canada pour la première fois. Après son lancement aux États-Unis en 2018 et son retour en 2019, la bûche parfumée au mélange de 11 fines herbes a connu un franc succès et s'est vendue en quelques heures seulement. Au Canada, Canadian Tire vendra ces bûches à 19,99 $ jusqu'à épuisement des stocks.

« Nous sommes ravis de la très forte demande des consommateurs pour les bûches de PFK au cours des deux dernières années, et nous sommes fiers que notre partenariat à long terme avec Canadian Tire nous permette de les mettre à la disposition des amateurs canadiens qui salivent au parfum du mélange de 11 fines herbes et épices de PFK », ajoute Ross McRoy, président et fondateur d'Enviro-Log inc.

La bûche parfumée au mélange de 11 fines herbes est conçue et fabriquée par Enviro-Log, une entreprise écologique de produits de consommation et de recyclage dont le siège social est situé à Fitzgerald, en Géorgie.

Pour en savoir plus sur la bûche parfumée au mélange de 11 fines herbes de PFK, visitez le www.pfkquebec.ca et le https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/3999809.html

À propos de PFK Canada

Fondé par le Colonel Harland Sanders en 1952, PFK est aujourd'hui la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le mélange secret de 11 fines herbes et épices du Colonel est encore utilisé pour assaisonner notre poulet Recette OriginaleMD et demeure un secret bien gardé. La spécialité de PFK est notre fameux poulet Recette OriginaleMD, mais nous offrons également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, des collations sur le pouce, des accompagnements style maison, des desserts et des boissons. Aujourd'hui, PFK Corporation est une filiale de YUM! Brands inc. qui exploite plus de 23 000 restaurants dans plus de 140 pays et territoires partout dans le monde, dont plus de 600 établissements ici même au Canada. Pour en savoir plus sur PFK Canada, visitez le www.kfc.ca

