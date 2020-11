Les dimensions du bien-être de Kohler explorent la relation entre l'hygiène et le design





La perspective de l'année de la marque ouvre la voie à un dialogue mondial

KOHLER, Wisconsin, 9 novembre 2020 /CNW/ - Kohler Co., chef de file mondial de la conception et de l'innovation des produits de cuisine et de salle de bain, présente sa perspective de l'année sur les dimensions du bien-être, élargissant la série de perspectives stimulantes présentées par l'entreprise. Les dimensions du bien-être explorent l'impact profond que le design peut avoir sur le bien-être, en particulier l'importance des saines habitudes, d'un environnement propre et de l'hygiène personnelle dans l'expérience globale.

« Il y a plusieurs couches ou dimensions cruciales dans le concept de bien-être, a déclaré Lun Cheak Tan, vice-président, Design industriel à Kohler. Au niveau le plus élémentaire, répondre aux besoins essentiels en matière de santé dans un espace en incorporant des matériaux et des produits propres à une conception très cérébrale des mécanismes de chaque interaction peut influencer notre état d'esprit et notre santé mentale et spirituelle. »

La perspective de l'année de Kohler instaure un dialogue permanent entre les architectes, les designers, les marques et les influenceurs de l'industrie du monde entier pour profiter de moments d'enrichissement, de créativité et d'introspection. Cette perspective remet encore plus en question les conventions, suscite la discussion et montre comment l'évolution de la mode, des affaires, des modes de vie et de la culture influe sur l'avenir de l'architecture et du design. Inversement, l'architecture et le design peuvent réagir aux événements socioéconomiques pour renforcer ces habitudes et rituels individuels et communautaires émergents.

« Nous avons conçu la perspective de l'année pour amorcer des discussions. Nous cherchons à savoir où se rencontrent le design et la culture. Chez Kohler, nous proposons une gamme complète de produits qui nous permet de croiser les utilisateurs à plusieurs reprises dans le cadre de leur parcours vers le bien-être », a expliqué Casey Flanagan, directeur de la stratégie de la marque et des renseignements sur les consommateurs à Kohler.

Faisant appel aux prévisions globales en matière de design conjuguées aux renseignements sur les consommateurs, les dimensions du bien-être nous montrent comment les modes de vie et les habitudes personnelles évoluent en réaction aux événements mondiaux. Elles favorisent une conversation pertinente et tournée vers l'avenir portant sur l'importante relation de coexistence entre les environnements et le bien-être.

« La salle de bain est en fait la plaque tournante du bien-être. C'est un endroit où l'on fait l'expérience d'un renouveau grâce à notre routine d'hygiène. C'est aussi un espace privé et où l'on peut se couper du monde. C'est un lieu axé sur les tâches et un espace de vie, explique Erin Lilly, directrice du Studio de design décoratif à Kohler. Le bien-être que nous tirons de nos espaces nous accompagne tout au long de la journée, et nos interactions ont une incidence sur les autres. En ce sens, nous considérons que les rôles de l'architecte et du concepteur sont essentiels à l'amélioration de la santé et à la hausse du bonheur dans nos sociétés. »

Les éléments clés de cette discussion comprennent la rencontre de l'hygiène et du design, le rôle de la salle de bain en tant que sanctuaire sacré pour les soins personnels, la relation saine du consommateur avec la technologie, les collectivités et l'infrastructure, de même que le bien-être de l'environnement. Les dimensions du bien-être considèrent les espaces physiques comme des sources fondamentales de santé physique, mentale et spirituelle.

La discussion entourant la perspective de l'année de Kohler se concentre sur plusieurs catégories de produits percutants, notamment les toilettes intelligentes, les sièges de bidets, les robinets sans contact et le fini noir mat, qui contribuent à exprimer les éléments de bien-être au sein d'un espace.

Kohler Co., entreprise fondée en 1873 et dont le siège social est situé à Kohler, au Wisconsin, est l'une des plus anciennes et plus grandes sociétés privées d'Amérique comptant plus de 35 000 associés. Avec plus de 50 emplacements de fabrication dans le monde, Kohler est un chef de file mondial dans la conception, l'innovation et la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain, de moteurs et de systèmes d'alimentation, d'armoires et de tuiles haut de gamme, ainsi que le propriétaire exploitant de deux complexes hôteliers cinq étoiles abritant un terrain de golf à Kohler, au Wisconsin et à St. Andrews, en Écosse. Le terrain de golf Whistling Straits de Kohler accueillera la Coupe Ryder en 2021. L'entreprise propose également des solutions à certains problèmes urgents, comme l'eau potable et la salubrité, au profit de collectivités mal desservies du monde entier, afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures. Pour de plus amples renseignements, visitez le site kohlercompany.com.

