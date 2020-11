LONGi a rejoint les initiatives EV100 et EP100 dans la lutte contre les changements climatiques et pour la promotion de solutions écoénergétiques!





Résumé : LONGi est devenue la première entreprise chinoise à se joindre aux initiatives RE100, EV00 et EP100, devenant ainsi l'entreprise vedette dans la lutte contre les changements climatiques en Chine.

SHANGHAI, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 7 novembre, la 3e exposition internationale sur les importations en Chine battait son plein, à l'occasion d'une journée mémorable. Le fondateur et président de LONGi, Li Zhenguo, a annoncé dans son discours d'introduction au pavillon du Royaume-Uni la création du programme « Net Zero carbon Photovoltaic créé par LONGi » (Carboneutralité photovoltaïque). Il a également annoncé que LONGi rejoignait officiellement les initiatives « EV100 » et « EP100 » du Climate Group. Il s'agit d'un exploit de plus de LONGi dans la promotion de la lutte contre les changements climatiques ; l'entreprise avait déjà rejoint l'initiative RE100.

« Nous nous sommes joints à EV100 et nous nous sommes engagés à installer des bornes de recharge appropriées dans tous nos locaux au cours de la prochaine décennie afin d'aider plus de 50 000 employés dans le monde à convertir leurs voitures en véhicules électriques. » M. Li Zhenguo a déclaré : « Dans le même temps, nous allons mettre en oeuvre les objectifs de développement de l'EP100 et nous nous engageons à installer des systèmes de gestion de l'énergie dans tous les sites de production et d'exploitation de LONGi. L'objectif est de s'engager à un effort sur dix ans pour atteindre une augmentation de 35 % de la productivité énergétique d'ici 2025. » Li Zhenguo a également déclaré : « LONGi poursuivra ses efforts dans la lutte contre les changements climatiques au niveau mondial et la transformation énergétique. LONGi continuera de se concentrer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises, l'atteinte des objectifs de protection de l'environnement et l'obtention de retombées économiques. »

Helen Clarkson, PDG du Climate Group, a félicité LONGi dans une vidéo : « Nous sommes ravis de voir LONGi devenir la première entreprise chinoise à se joindre à nos trois campagnes sur l'énergie propre, les transports propres et l'efficacité énergétique. LONGi montre la voie à suivre par les entreprises ambitieuses en Chine. »

Il sera crucial pour les entreprises de réduire les émissions au cours des prochaines décennies non seulement pour permettre à la Chine d'atteindre ses propres contributions déterminées à l'échelle nationale (CDN), mais aussi pour atteindre l'objectif mondial des 2 °C fixé par l'Accord de Paris de 2015.

LONGi maintiendra sa vision « Utiliser l'énergie solaire, bâtir un monde vert » (Utilizing solar energy, Building a green world), en fixant des objectifs stratégiques et en prêtant une attention particulière aux émissions de carbone dans le processus de production et d'exploitation, tout en partageant son expérience en économie d'énergie, en réduction des émissions de carbone et en développement de nouvelles technologies énergétiques pour créer un meilleur environnement de vie pour l'humanité et injecter une dose d'« énergie verte » dans le développement durable mondial.

Contexte :

EV100 est une initiative mondiale menée par le Climate Group, un organisme international à but non lucratif, qui réunit des entreprises engagées à faire du transport électrique une nouvelle norme d'ici 2030. Plus de la moitié de tous les nouveaux véhicules sur les routes se retrouvent dans les parcs de véhicules d'entreprises. Il est donc crucial que les entreprises mènent le virage vers les véhicules électriques (VE) par leurs décisions d'investissement et par leur influence sur des millions d'employés et de clients dans le monde entier.

EP100 est une initiative mondiale du Climate Group, un organisme international à but non lucratif, qui rassemble un groupe croissant d'entreprises intelligentes sur le plan énergétique qui s'engagent à faire plus avec moins afin d'améliorer leur productivité énergétique. Les membres de l'initiative stimulent l'innovation technologique et réduisent les émissions tout en réalisant d'importantes économies de coûts et en améliorant leur compétitivité, incitant ainsi les autres entreprises à suivre leur exemple.

Pour en savoir plus, consultez le site : http://fr.longi-solar.com/

