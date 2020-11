CAE publie ses Perspectives sur la demande de pilotes 2020-2029





Selon ses prévisions, 27 000 nouveaux pilotes professionnels seraient requis à partir de la fin de 2021

Prévisions entourant la demande mondiale : plus de 260 000 nouveaux pilotes au cours des 10 prochaines années

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a publié aujourd'hui son rapport Perspectives de CAE sur la demande de pilotes 2020-2029. La vision renouvelée sur 10 ans offre aux exploitants aériens des renseignements utiles sur les besoins futurs de pilotes professionnels à la fois dans le secteur de l'aviation commerciale que de l'aviation d'affaires, en se basant sur les principaux facteurs, les variables et les tendances des marchés. Il s'agit de la troisième édition du rapport Perspectives de CAE sur la demande de pilotes, qui est lancé dans le cadre de la participation de CAE au salon virtuel Air Transport Month 2020 et à la conférence virtuelle Global Airline Training and Simulation Virtual (Global ATS-V).

CAE a étudié les données du marché alors que les compagnies aériennes et les exploitants font face au ralentissement actuel du transport aérien de passagers et poursuivent des stratégies de relance découlant de la pandémie mondiale de COVID-19. Alors que la demande de pilotes a considérablement diminué en 2020, l'analyse de CAE montre que la population active de pilotes devrait revenir au niveau de 2019 en 2022. Selon le rapport Perspectives de CAE sur la demande de pilotes 2020-2029, les départs à la retraite et l'attrition devraient continuer à représenter un défi pour l'industrie de l'aviation civile alors que le transport aérien se redresse progressivement. Cela devrait entraîner une forte demande de pilotes, qui se traduira par un besoin estimé à court terme d'environ 27 000 nouveaux pilotes professionnels à partir de la fin 2021.

Le rapport démontre que, malgré la baisse à court terme du nombre de pilotes actifs en raison de l'incidence de la COVID-19, l'industrie de l'aviation civile devrait avoir besoin de plus de 260 000 nouveaux pilotes au cours de la prochaine décennie. L'analyse de CAE montre que les facteurs fondamentaux influençant la demande de pilotes avant l'éclosion de COVID-19 restent inchangés. L'âge de la retraite et la croissance de la flotte ont été, et devraient demeurer, les principaux moteurs de la demande de pilotes.

« Avec le rapport Perspectives de CAE sur la demande de pilotes 2020-2029, nous espérons fournir à l'industrie des renseignements qui aideront la communauté aéronautique mondiale à comprendre, à repenser et à apprendre comment continuer à construire et à accroître l'offre de pilotes hautement qualifiés alors que l'industrie sort de la crise », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. « Les événements qui perturbent l'économie sont des occasions d'innover et de collaborer. Avec les compagnies aériennes, les exploitants, les autorités et les fabricants d'avions, CAE continuera à façonner l'avenir de la formation des pilotes pour assurer le plus haut niveau de sécurité et de sûreté du transport aérien ».

Les perspectives de CAE comprennent également des idées sur la manière d'exploiter la technologie numérique et les connaissances analytiques pour améliorer la formation des pilotes. Dans ces nouvelles perspectives, CAE partage la manière dont elle pense que la communauté aéronautique mondiale peut exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins en matière d'équipage pour la prochaine décennie et aux normes de sécurité en constante évolution.

Le rapport Perspectives sur la demande de pilotes 2020-2029 de CAE est disponible à https://www.cae.com/cae-pilot-demand-outlook-2020.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

SOURCE CAE INC.

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 06:00 et diffusé par :