Celltrion présente les données d'efficacité et de tolérance d'un potentiel traitement candidat de la COVID-19, le CT-P59, pour les patients présentant des symptômes légers





Celltrion Group a annoncé les résultats de l'essai clinique de Phase I en cours du CT-P59, un anticorps monoclonal traitement candidat anti-COVID-19. Les données présentées à la conférence d'automne 2020 de la Société coréenne des maladies infectieuses, qui s'est tenue le 5 novembre 2020, ont démontré une innocuité, une tolérabilité, un effet antiviral et un profil d'efficacité prometteurs du CT-P59 chez les patients présentant des symptômes légers de COVID-19.

L'essai clinique international de Phase I est un essai randomisé, contrôlé par placebo, en groupes parallèles et en double aveugle conçu pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'effet antiviral du CT-P59. Dix-huit patients présentant des symptômes légers d'infection par le SARS-COV-2 ont été inclus pour cet essai, ils ont été randomisés dans trois cohortes : 15 patients ont reçu du CT-P59 à des doses de respectivement 20 mg/kg, 40 mg/kg ou 80 mg/kg, et 3 patients ont reçu un placebo correspondant.

Les résultats montrent que la population de patients traités avec le CT-P59 a bénéficié d'une réduction d'environ 44 % du délai moyen de rétablissement clinique par rapport au placebo. Aucun des patients traités avec le CT-P59 n'a nécessité une hospitalisation ou un traitement antiviral du fait de la COVID-19. Aucun effet indésirable grave important apparu en cours de traitement et aucun effet indésirable cliniquement significatif apparu en cours de traitement n'a été identifié à ce stade intermédiaire.

Il s'agit là de données positives et encourageantes concernant l'efficacité et la tolérance, montrant un délai de rétablissement plus court chez les patients présentant des symptômes légers de COVID-19 », a déclaré le professeur Jin Yong Kim, de la division des maladies infectieuses au département de médecine interne du Centre médical d'Incheon. « Je me réjouis de la possibilité de recevoir d'autres données encourageantes des études de phase II/III en cours, sur la base des résultats positifs constatés dans cette étude. »

Celltrion a précédemment déposé la demande de statut de drogue nouvelle de recherche (DNR) pour l'essai clinique à l'échelle mondiale, et prévoit d'effectuer d'autres essais internationaux de Phase II et de Phase III, y compris en Corée. Celltrion a par ailleurs débuter un essai clinique de prophylaxie post-exposition du CT-P59 pour évaluer le candidat en tant que traitement protecteur, en évaluant l'efficacité du traitement chez des individus ayant été en contact avec des cas confirmés de patients infectés par le SARS-CoV-2.

- FIN -

Notes aux rédacteurs :

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare s'engage à fournir des médicaments innovants et abordables afin de faciliter l'accès des patients à des thérapies avancées. Ses produits sont fabriqués sur des sites de culture de cellules mammaliennes à la pointe de la technologie, conçus et construits conformément aux directives de la FDA américaine et de l'UE relatives aux BPF. Celltrion Healthcare s'attelle à proposer des solutions économiques et de haute qualité par le biais d'un vaste réseau mondial couvrant plus de 110 pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

À propos de la COVID-191,2

Les coronavirus (CoV) sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant du simple rhume à des maladies graves. Le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 est responsable de la COVID-19, cette nouvelle souche découverte en 2019, et est à l'origine de la pandémie actuelle.

Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue ; toutefois, les personnes peuvent également présenter d'autres symptômes, comme notamment un essoufflement et des difficultés respiratoires. La plupart des personnes infectées par le virus présenteront des symptômes légers à modérés, mais les personnes âgées et celles souffrant de maladies sous-jacentes telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète sont davantage susceptibles de développer une forme plus grave de la COVID-19.

Des informations actualisées sur l'épidémie sont disponibles sur le site de l'Organisation mondiale de la santé à l'adresse https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

À propos du CT-P59

Le CT-P59 a été identifié comme un traitement potentiel pour la COVID-19 grâce au criblage des anticorps-candidats et la sélection de ceux ayant dmontré la plus grande puissance de neutralisation du virus du SRAS-CoV-2, notamment la souche porteuse de la mutation du variant G (variant D614G). Dans les données précliniques, le traitement candidat a réduit de 100 fois la charge virale du SRAS-CoV-2 et diminué l'inflammation pulmonaire.3

Références

1 Coronavirus. Organisation mondiale de la santé. Disponible sur : https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 Dernière consultation : Novembre 2020

2 Coronaviruses. Institut américain des allergies et des maladies infectieuses. Disponible sur : https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/coronaviruses Dernière consultation : Novembre 2020

3 Celltrion. Données au dossier

Communiqué envoyé le 9 novembre 2020 à 05:10 et diffusé par :