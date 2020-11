Pour 2020, le Sommet mondial de l'innovation pour la santé (WISH) propose des orateurs de premier plan et des débats passionnants via une plate-forme virtuelle immersive





DOHA, Qatar, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le Sommet mondial de l'innovation pour la santé (WISH) revient le 15 novembre 2020, offrant une gamme impressionnante d'intervenants, de possibilités de mise en réseau, de discussions et de présentations qui explorent les défis de la santé mondiale, et le tout présenté par le biais d'une plate-forme virtuelle 3D spécialement conçue à cet effet.

Compte tenu de la pandémie actuelle, le rassemblement mondial bisannuel des responsables de la santé se tient en ligne, sera gratuit et, pour la première fois, le public est invité à s'y inscrire. De plus, WISH 2020 se déroulera sur cinq jours au lieu des deux habituels, du 15 au 19 novembre.

La COVID-19 occupera une place importante, tout comme une série d'autres défis sanitaires mondiaux, notamment le changement climatique et la santé, le stress toxique chez les enfants, la santé mentale et les technologies numériques, et l'immunothérapie.

Parmi les orateurs confirmés figurent le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Dr Anders Tegnell, épidémiologiste en chef de la Suède, le Dr David Nabarro, envoyé spécial COVID-19 de l'OMS, le Dr Tom Catena, médecin et humanitaire primé basé au Soudan, et le Dr Nadine Burke Harris, chirurgienne générale de Californie.

L'actrice, activiste et philanthrope Eva Longoria ajoutera sa voix aux discussions sur l'impact de la pandémie et les inégalités mondiales en matière de santé dont souffrent les femmes et les filles de couleur. L'acteur emblématique Morgan Freeman, lauréat d'un Oscar, prononcera un discours sur la nécessité de se concentrer sur la santé des jeunes enfants dans un monde qui lutte contre le réchauffement climatique et les conflits.

Plus de 300 orateurs et panélistes ont été confirmés jusqu'à présent, et d'autres seront annoncés avant l'événement.

Les innovateurs et les entrepreneurs du secteur de la santé seront présentés dans un vaste espace d'exposition « Innovation Hub », qui comprendra également des organisations engagées dans la construction d'un monde plus sain, notamment le Carter Center, Save The Children et l'UNICEF.

La plate-forme WISH comprendra également une bibliothèque, un cinéma, un espace de mise en réseau et une zone de bien-être.

Sultana Afdhal, PDG de WISH, a déclaré : « Cette année plus que jamais, nous avons pu constater l'importance de la collaboration pour relever les défis de la santé mondiale. Bien que nous soyons déçus de ne pas pouvoir accueillir des visiteurs lors d'un événement physique à Doha, nous nous réjouissons d'accueillir virtuellement beaucoup plus de personnes que ce qui serait normalement possible. »

WISH est une initiative de la Fondation du Qatar. Pour plus de détails concernant le sommet, y compris les modalités d'inscription, voir www.wish.org.qa

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1329348/World_Innovation_Summit_Morgan_Freeman.jpg

