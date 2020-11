Démarrage de l'essai clinique d'un nouvel anticorps monoclonal développé par Pierre Fabre (W0180), ciblant le point de contrôle immunitaire VISTA chez des patients atteints de tumeurs solides





TOULOUSE, France, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre annonce le démarrage (« First in Human ») d'une étude clinique internationale de phase I pour sa molécule d'investigation W0180 chez des patients atteints de tumeurs solides en rechute ou réfractaires. W0180 est un anticorps monoclonal dirigé contre la cible VISTA, développé par les équipes R&D de Pierre Fabre Medical Care. L'étude a démarré en Espagne à la Clinique universitaire de Navarre (Pampelune), sous la supervision du Professeur Ignacio Melero, immunologue et investigateur responsable du Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA).

Cette étude clinique est dirigée par le Professeur Aurélien Marabelle de l'institut Gustave Roussy (Villejuif, France), investigateur principal de l'essai. Le Professeur Marabelle est directeur clinique du Programme d'Immunothérapie du Cancer pour l'Institut Gustave Roussy et oncologue médical au sein du Département d'Innovation Thérapeutique et d'Essais Précoces (DITEP) de l'Institut. D'autres centres cliniques participeront à l'étude en France et en Espagne, dont l'Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT) installé sur le campus de Toulouse-Oncopole.

A l'occasion du démarrage de cet essai, le Professeur Aurélien Marabelle a déclaré : « VISTA est une molécule point de contrôle immunitaire récemment décrite qui est fortement exprimée dans le microenvironnement tumoral. Les attentes sont fortes parmi la communauté médico-scientifique pour cette nouvelle cible et sa biologie. Avec cette étude clinique et son vaste programme de médecine translationnelle, nous sommes heureux de contribuer à améliorer la compréhension de VISTA pour le bénéfice des patients atteints de cancers. »

Jean-Luc Lowinski, Directeur Général de Pierre Fabre Medical Care, a ajouté : « Pour Pierre Fabre, l'innovation en oncologie est une priorité stratégique, et nous sommes enthousiastes d'amener cette nouvelle molécule au stade de l'évaluation clinique. L'immunothérapie est d'ores et déjà une révolution pour les patients atteints de cancers dans de multiples indications, mais le besoin médical reste immense. Nos équipes de R&D en oncologie sont totalement engagées dans la recherche et le développement de nouvelles thérapies pour des patients réfractaires ou résistants aux traitements actuels ».

W0180 est un anticorps chef de file qui cible VISTA (V-domain Ig suppressor of T cell Activation). VISTA est un point de contrôle immunitaire, régulateur négatif de la réponse cellulaire T. VISTA est exprimé dans le microenvironnement tumoral, où son inhibition peut augmenter la réponse immunitaire antitumorale. De plus, une augmentation de l'expression de VISTA a été rapportée chez les patients à la suite de traitement anti-PD1/L1 ou anti-CTLA4. Ceci confirme que VISTA pourrait jouer un rôle clé comme mécanisme de résistance aux immunothérapies actuelles. W0180, administré aux patients en monothérapie ou en association avec traitement anti-PD1/L1 a un potentiel thérapeutique dans de multiples indications de cancers incluant les tumeurs avec infiltrats myéloïdes immunosuppressifs où la biologie de VISTA est exprimée.

Pierre Fabre a présenté 3 communications à propos de W0180 aux congrès annuels de l'American Association of Cancer Research (AACR 2019 et AACR 2020) et prépare une communication en vue du 35ème congrès annuel de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) qui se tiendra du 9 au 14 novembre 2020. Cette communication au SITC s'intitule : « W0180, nouvel anticorps anti-VISTA : rationnel pour la population cible et design d'essai clinique de première administration chez l'homme en monothérapie et en association avec un anticorps anti-PD1 ».

A propos de Pierre Fabre

Pierre Fabre est un laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique français, avec 35 années d'expérience en innovation, développement, fabrication et commercialisation dans le domaine de l'oncologie. Le Groupe a récemment réaffirmé que l'oncologie était un de ses axes prioritaires en R&D et d'un point de vue commercial, en se concentrant sur les thérapies ciblées, les biothérapies et l'immuno-oncologie. Son périmètre d'activité thérapeutique couvre les niches médicales pour lesquelles il n'existe pas de traitement, tels que les cancers colorectaux, du sein, du poumon, le mélanome et les affections précancéreuses comme la kératose actinique.

En 2019, Pierre Fabre a réalisé 2,4 milliards d'euros de revenus, dont plus des deux tiers à l'international. Implanté depuis toujours en région Occitanie, le Groupe emploie 10 400 collaborateurs, détient des filiales ou bureaux dans 45 pays et distribue ses produits dans plus de 130 pays. Pierre Fabre est détenu à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1999, et par ses collaborateurs à travers un plan d'actionnariat salarié.

En 2019, l'organisme certificateur indépendant Ecocert Environnement a évalué la démarche de responsabilité sociétale et environnementale du Groupe selon la norme ISO 26000 du développement durable et lui a attribué le niveau « Excellence » (référentiel Ecocert 26 000).

www.pierre-fabre.com

@PierreFabre

